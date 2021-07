L'endorsement di Lino Banfi: "Tifo per Berlusconi come prossimo Presidente della Repubblica"

"Se Silvio Berlusconi diventasse presidente della Repubblica sarebbe bellissimo". Così Lino Banfi affida il suo augurio presidenziale al leader di Fdl. "Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant'anni, l'11 luglio che è il giorno del mio compleanno, mi telefona e mi dice 'auguri vecchio', perché sono nato poco più di due mesi prima di lui. Abbiamo entrambi quasi 85 anni. E l'11 luglio lo incoraggerò anche perché so che se andasse al Quirinale avrebbe vicino un uomo che è la sintesi, l'incarnazione della mediazione, che è Gianni Letta".

"E poi, parlando pro domo mia - scherza Banfi - con Berlusconi al Quirinale chissà che non si inventino un'altra onorificenza: io sono già stato nominato Cavaliere di Gran Croce, che è il grado più elevato dei cavalieri della Repubblica. Quindi dovrebbero coniarne una nuova, tipo il Nonno d'Italia o l'Allenatore del Quirinale, così gli consiglio i moduli che deve usare, se il 5-5-5 o la bi-zona - aggiunge citando le 'soluzioni tecniche' del suo personaggio cult Oronzo Canà - per affrontare con serenità tutte le grane che un garante della Costituzione si trova a fronteggiare", conclude l'attore pugliese.

Berlusconi al Qurinale: l'idea può diventare realtà?

Le elezioni del presidente della Repubblica però si terranno a gennaio 2022. Ma l'idea di Berlusconi al Quirinale può diventare realtà? "Le uniche sfide che mi piacciono sono quelle impossibili", ha dichiarato di recente l'ex premier. "Mi do il 10-15% di possibilità", ha dichiarato Cavaliere, che ritiene di avere già dalla sua 476 grandi elettori, insufficienti per raggiungere la maggioranza assoluta fissata a quota 505. Intanto, proprio questa settimana, dovrebbe volare a Roma per riprendere contatti col mondo politico.