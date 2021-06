Lino Banfi in lacrime per la moglie, la dedica a 'Oggi è un altro giorno'

Un momento di profonda commozione a 'Oggi è un altro giorno'. Nelle ultime puntate Lino Banfi ha curato una simpatica rubrica all'interno del programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, ma oggi prima di salutare il pubblico si è lasciato travolgere dall'emozione parlando di sua moglie Lucia.

"Ogni tanto noi due, a casa, ci prendiamo la mano" ha detto l'attore con le lacrime agli occhi, facendo commuovere anche la padrona di casa e continuando: "Le dico in dialetto pugliese 'So 70 anni che stiamo insieme', perché noi adesso facciamo 60 anni di matrimonio, più dieci di fidanzamento. E mi viene sempre da dire questa cosa". A quel punto Memo Remigi ha iniziato a suonare 'Insieme' di Mina, accompagnato dalla voce di Jessica Morlacchi.

Una dedica per Lucia, l'amore della sua vita da cui ha avuto i due figli Rosanna e Walter. Una storia d'altri tempi la loro, nata quando lui era non era ancora famoso e lei una ragazzina. Una vita trascorsa l'uno al fianco dell'altra, anche quando si è messa in mezzo la distanza per gli impegni professionali di lui. E ancora oggi la coppia combatte insieme: lo fa contro i problemi di salute di lei, da qualche anno affetta da Alzhaimer.