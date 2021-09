Lino Banfi non lascia ma raddoppia: dopo il "porca put*ena", nel nuovo spot c'è anche Roberto Mancini

Lino Banfi non lascia, ma raddoppia. Due mister al prezzo di uno nell'ultima versione dello spot TimVision delle polemiche, quello che si è visto destinatario di una denuncia da parte del Moige - Movimento Italiano Genitori per un "porca put*ena" di troppo. Il racconto si apre con i due allenatori che parlano al telefono mentre guardano il calcio in tv: Oronzo Canà, simbolo del film cult L'allenatore nel pallone, non può fare a meno di elargire alcuni preziosi consigli tattici a Roberto Mancini, allenatore della Nazionale che vorrebbe invece solo godersi lo spettacolo.

Il nuovo spot, con la direzione creativa di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, sarà trasmesso, a partire da oggi, in occasione della partita della Nazionale contro la Bulgaria per la qualificazione ai Mondiali 2022 e andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali nei formati 20” e 15” e sui canali digital, social, stampa e affissioni.

Le polemiche sullo spot Tim Vision raccontate dall'inizio

La campagna di TimVision è diventata notizia quando, la scorsa settimana, il Moige ha dichiarato di aver sporto denuncia all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato TV Minori per il "porca put*ena" gridato da Banfi nella pubblicità. Qualche giorno dopo, è andata in onda una versione in cui l'attore inveiva in modo più contenuto. E se da una parte il movimento dei genitori ha parlato di "vittoria", dall'altra Tim replicava ha spiegato che non vi era stata alcuna censura. "Tim precisa - ha fatto sapere l'azienda - che non risulta nessun provvedimento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell’offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio". Oggi il nuovo spot.