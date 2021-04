L'appello di Lino Banfi: “Fatevi qualunque tipo di vaccino. AstraZeneca? Anziani lo facciano subito”

Lino Banfi rientra nella cerchia di italiani che si sono vaccinati contro il Covid. Parlando della propria esperienza, l’attore 85enne ha rivolto agli anziani un appello per invitarli ad accettare qualsiasi tipo di vaccino quale unico rimedio per mettere fine alla difficile situazione segnata dalla pandemia in corso. "Io ho fatto il vaccino Moderna ma se mi avessero detto di fare Astrazeneca lo avrei fatto tranquillamente", ha affermato Banfi ad Adnkronos riguardo alla scelta di somministrare il vaccino Astrazeneca agli over 60: “Bisogna mettere sulla bilancia il bene e il male, prima di tutto dobbiamo vaccinarci, tenendo presente che ad avere la priorità devono essere sempre le persone anziane. Io l'ho fatto perché ho 85 anni e ho qualche problemino scritto sulle mie cartelle cliniche e sono stato fortunato a farlo”.

"Cari raghezzi, fatevi qualunque tipo di vaccino! Ora arriva anche Johnson & Johnson e se lo fate vi regalano pure uno shampoo” ha scherzato, raccontando poi di aver fatto anche il vaccino annuale contro l'influenza e quello contro la polmonite. “In più ho fatto tre missioni dell'Unicef nell'arco di 15 anni: sono stato in Angola in Eritrea e in altri paesi africani e ogni volta facevo almeno 5 o 6 vaccinazioni per tutto. Ho fatto persino quello contro il vomito. Se gli italiani vogliono uscire da questo casino e riaprire i bar i ristoranti e soprattutto la loro vita devono cambiare mentalità. Perché quello che si sta chiudendo è la nostra vita”, ha aggiunto. “Inutile fare gli attori, anche noi che abbiamo il compito di far ridere non abbiamo più voglia di farlo”, ha confidato ancora Lino Banfi parlando della sua professione, di recente arricchita dalla partecipazione in un film drammatico, ‘Vecchie Canaglie’, diretto da Chiara Sami, che si svolge nel periodo del Covid e vede gli anziani protagonisti.

Infine, a chi dice di non voler vaccinarsi per paura aggiunge, il suo monito: "Non li capisco, se lo fate avete il 99 per cento di salvare voi e le vostre famiglie''.