Lino Guanciale annuncia il suo ultimo ciak a ‘L’Allieva 3’: “La squadra rende possibile una piccola magia”

Periodo pieno di belle emozioni per Lino Guanciale, dal punto vista privato ma anche professionale. A qualche settimana da quelle suscitate dal matrimonio con la fidanzata Antonella Liuzzi, l’attore ha condiviso con i fan la soddisfazione per la fine delle riprese che lo vedono protagonista della terza stagione della fortunata serie tv di Rai Uno ‘L’Allieva’.

Sui social l’interprete di Claudio Conforti ha pubblicato una storia che lo mostra nel suo ultimo ciak, circondato da quanti, lavorando nella realizzazione della fiction, hanno reso possibile la conclusione dell’esperienza dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Ai macchinisti, agli elettricisti, ai truccatori e a tutte le maestranze è andato il suo grazie, riportato anche su Facebook a corredo di un’immagine che è simbolo di un giorno importante.

“Ultimo ciak de L'Allieva 3 per me”, si legge nel post: “Poter riprendere a lavorare, in un momento non facile per nessuno di noi, ha reso la vita sul set ancora più intensa. Grazie ai miei compagni di viaggio, tutti... Attori, macchinisti, elettricisti, truccatori, parrucchieri, operatori, fonici, membri del reparto regia e della produzione: è la squadra al completo che rende possibile ogni volta la nascita di una piccola magia!”.

‘L’Allieva’ chiude? Le parole di Alessandra Mastronardi

La terza stagione de ‘L’Alliveva’ potrebbe essere l’ultima. “Io e Lino Guanciale abbiamo deciso di mettere un punto. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni…Basta!”, le parole della protagonista Alessandra Mastronardi. In attesa di capire se effettivamente la serie tv metterà la parola fine alla storia di Claudio Conforti e Alice Allevi, non resta che godersi il suo prosieguo che promette colpi di scena e new entry, come il fratello di Lino, impersonato da Sergio Assisi.

