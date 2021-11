Morgan VS Selvaggia, interviene Milly Carlucci: a chi dà ragione

Milly Carlucci ha lasciato sbollire un po' gli animi prima di commentare l'impetuoso botta e risposta avvenuto sabato sera a Ballando con le stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Una zuffa proseguita il giorno dopo sui social, con la giornalista che ha pubblicato il messaggio ricevuto dal musicista, il quale adesso promette querele.

La conduttrice prova a sdrammatizzare quanto accaduto, riportando i toni in linea con la spensieratezza del programma. In collegamento telefonico con Storie Italiane, ha detto: "In giuria si mescolano bene la vera giudice di ballo (Carolyn Smith, ndr) e gli altri personaggi di grande spessore e intelligenza che abbiamo. Poi ci sono i concorrenti, che hanno diritto di replica. Il diritto di replica fa parte del nostro programma e di tutti i programmi - sottolinea Milly - L'unica cosa che Morgan ha davvero sbagliato, perché i contenuti se andiamo ad esaminarli erano anche interessanti, è il tono, l'urlo, perché la voce che si alza progressivamente non va bene". Milly Carlucci in un certo senso prende le parti dell'ex leader dei Bluvertigo, o perlomeno minimizza: "Noi purtroppo, in televisione, per strada, ovunque, abbiamo un po' questo difetto - continua - perché siamo italiani, latini, focosi". E ancora sulla condotta di Morgan: "La sera prima dell'esibizione ha provato due volte in studio perché diceva di voler essere perfetto. Ci sta mettendo molto impegno". Al contrario di quanto invece sostenuto da Selvaggia Lucarelli, che lo ha descritto come una sorta di outsider rispetto al resto del cast.

Sabato prossimo nessun secondo round. Parola di Milly Carlucci, che promette: "Sarà passata una settimana e quindi penso che si tornerà a parlare di ballo. Io cercherò di metterli uno di fronte all'altro per fare la pace". Forse, però, per l'armistizio i tempi non sono ancora maturi.

La lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Tutto è iniziato dopo la performance di Morgan con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, davanti al tavolo dei giudici. Carolyn Smith ha puntualizzato l'assenza di tecnica nei passi, ma a far perdere le staffe al concorrente è stato il commento di Selvaggia Lucarelli. "Io ho compreso il samba, ho fatto un atto di religione, anche se non ho eseguito i passi alla perfezione", ha ammesso Morgan. "Sei partito aggressivo? A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo", le parole di Lucarelli; "Quelli che frequenti tu", la pungente replica; "E' un autogol, visto che mi hai frequentata" ha aggiunto la giudice che con Morgan ha avuto una relazione in passato: "Finalmente viene fuori Morgan. Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato come sempre".

"La Lucarelli è chiusa nell'idea di giudicare. E' evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un insegnante di musica" ha continuato il concorrente, difeso da Alessandra Mussolini entrata nel dibattito per sostenerlo. A quel punto Alessandra Tripoli ha provato a far capire alla giuria che Morgan si sta impegnando molto, ma lui ha continuato a inveire contro Selvaggia Lucarelli: "Per lei ci vuole l'interprete"; "Morgan stai esagerando" il commento finale della giudice.