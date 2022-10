Aborto, Luciana Littizzetto attacca Gasparri in diretta: "La legge 194 non si tocca"

Più che un sassolino dalla scarpa è stato un macigno quello che Luciana Littizzetto si è tolta ieri sera a Che tempo che fa. La comica ha letto in diretta una lettera per il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che nelle scorse settimane - ancora prima dell'insediamento del governo Meloni - ha depositato un disegno di legge sul riconoscimento giuridico del feto. Una spallata alla legge 194 nonostante le promesse della Presidente del Consiglio.

"Hai già depositato 17 disegni di legge e tra questi ce n'è uno che prevede il riconoscimento giuridico del feto attraverso la modifica dell'articolo 1 del codice civile" ha detto a 'Gaspy', come lo chiama nella lettera, e ancora: "La Meloni due cose aveva detto in campagna elettorale: che l'Italia stava con l'Ucraina e che la 194 non si toccava. Con le urne ancora calde non solo si scopre l'amore di Berlu per la vodka, ma pure che tu subito sei zompato sulla legge. Non è la prima volta che lo fai, è vero, è un tuo grande classico di repertorio, ma almeno potevi aspettare che si insediasse il governo". Nella missiva Luciana Littizzetto fa un bel ripasso: "La legge 194 è quella che garantisce il diritto all'aborto e, sottolineo, non invita le donne a farlo. E' una legge del 1978, nata da un referendum, è una buona legge ma se cominci a metterci mano e a svuotarla perde il suo equilibrio e crolla. Dare il riconoscimento giuridico al feto significa che sia la donna che il medico potrebbero essere accusati di omicidio. Non è una quisquiglia. E' piuttosto una semplice, affettuosa picconata a un diritto che tante lotte e tante pene è costato alle donne. Caro Maurizio, che sei maschietto, come fai a sapere per una donna cosa è bene o non è bene fare?". La risposta prova a darsela da sola: "Non lo so. Ma una cosa la so. So che basta un attimo, Gaspy, per tornare indietro di anni e ricominciare con i ferra da calza. Quindi lo dirò forte e chiaro: la 194 non si deve toccare. Perché la 194 non è mia, non è tua, non è di destra, non è di sinistra. La 194 è di tutte le donne".

La frecciatina a Fazio: "E' stato bello lavorare con te"

Luciana Littizzetto non fa sconti e incalza nei confronti di Gasparri: "Il bello è che dopo aver fatto imbufalire tanta gente, ha detto 'lo so che non passa, l'ho fatto come atto di bandiera'. Tanto per mettere le mani avanti e far capire a tutti che passerai il tempo a cercare di smantellare i diritti acquisiti. Non ce la farai grande Gaspy". A quel punto, con l'affondo finale, si gira verso Fazio: "Ciao Fabio, è stato bello lavorare con te". Nella lettera, però, non solo attacchi ma anche proposte. Una in particolare, avanzata nel post scriptum: "Perché non proponi di fare una sana educazione sessuale e sentimentale a scuola? Fatta bene, diretta, senza pruderie. In questo modo calerebbero non solo gli aborti, ma anche le malattie sessualmente trasmessibili, che colpiscono soprattutto i più giovani e sono davvero un problema".