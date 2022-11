Luciana Littizzetto scrive a Giorgia Meloni: "Dalla tua parte, nessun diritto di giudicarti come madre"

Colpo di scena ieri sera a Che tempo che fa. Per la prima volta Luciana Littizzetto difende Giorgia Meloni, schierandosi dalla sua parte dopo le critiche ricevute per aver portato la figlia di 6 anni con lei a Bali, la scorsa settimana, in occasione del G20.

"Cara Giorgia, principessa della Garbatella, imperatrice di La Russa Fratella d'Italia e sorella di Bali. Ti scrivo questa letterina per dirti che anche se non siamo quasi mai sulla stessa lunghezza d'onda, e neanche sulla stessa spiaggia e direi nemmeno sullo stesso litorale, stavolta sono dalla tua parte". Inizia così la letterina della comica torinese alla presidente del Consiglio dopo le polemiche dei giorni scorsi. "Hai deciso di portare la tua bambina Ginevra a Bali? Hai fatto bene. Io non ho nessun diritto di giudicarti come madre, non sono affari miei. Ti posso giudicare solo come politico che gestisce il mio Paese. E nota come ho messo bene la O alla fine di politic", aggiunge.

"Tu hai detto che hai il diritto di guidare questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Sono d'accordo con te, anzi, tu sei un'apripista in questo, sei la prima donna premier e madre italiana, fai che questo privilegio diventi un diritto di tutte le donne. Che ogni madre possa portare avanti la sua carriera in totale parità e senza lo stigma di aver fatto un figlio", aggiunge Luciana Littizzetto. E conclude con un appello: "Fai in modo che ogni madre quando il caso lo richieda, possa portarsi i figli sul lavoro, in aereo, e anche sui barconi senza il pericolo di essere cacciata via o rimbalzata di porto in porto. Anche quelli sono bambini che le loro mamme portano in viaggio. Ma non per scelta, per necessità. Perché loro non sono nel G20, sono nel G-Ultimi degli ultimi. Ti saluto genitore uno e genitore due. Tua per sempre. Lucianina".