Little Big Italy, novità e anticipazioni della quinta stagione del programma da oggi su Nove

La quinta stagione di "Little Big Italy" ha inizio questa sera, in chiaro, sul canale Nove: condotto ancora una volta dal ristoratore Francesco Panella, il programma conserva la formula che l'ha reso celebre, aggiungendo però qualche piccola novità. Scopriamo le anticipazioni di questa nuova stagione.

Little Big Italy, anticipazioni della nuova stagione

Programma targato Discovery, Little Big Italy riparte questa sera in chiaro su Nove, ancora una volta condotto da Francesco Panella. Giunto alla sua quinta stagione, conferma il format che ne ha fatto lo fortune, aggiungendo però qualche piccola e gustosa novità. Ogni puntata è ambientata in una nazione diversa, ma è accomunata da alcune costanti: in ogni luogo tre italiani residenti nella città che ospita la sfida devono scegliere un ristorante di cucina italiano. Ad ogni concorrente è dunque associata una struttura culinaria. In un meccanismo che ricorda quello di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" i concorrenti si recano insieme a Francesco Panella di ristorante in ristorante, votando poi delle specifiche categorie con una valutazione che va da 1 a 5: il piatto scelto dal concorrente che ha selezionato il ristorante, il cavallo di battaglia dello chef e la "voglia fuori menù" di Panella. L’attività che ottiene il punteggio totale vince il titolo di "miglior ristorante Little Big Italy della città". Colui che ha selezionato il ristorante vince buoni pasto e un viaggio.

In questa quinta edizione del programma c'è però una novità: oltre alle classiche categorie si aggiunge il "voto d’impatto". I partecipanti dovranno infatti esprimere un giudizio in base alle prime sensazioni che hanno del locale. Il cosiddetto primo impatto può dunque fare la differenza. In onda lunedì 12 settembre, la prima puntata stagionale fa tappa a San Juan (Porto Rico).

Dove vedere Little Big Italy in tv e in streaming

La prima puntata di Little Big Italy va in lunedì 12 settembre su Nove a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche sul sito ufficiale della rete e, on demand, sulla piattaforma Discovery + (per gli abbonati al servizio).