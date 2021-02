"Live - Non è la d'Urso verso la chiusura anticipata"

Live Non è la d'Urso potrebbe chiudere in anticipo. A riportare il retroscena è il (sempre informatissimo) Dagospia, che parla di possibile sipario nel pieno della primavera. "Dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiato da qualche tempo", si legge sul sito a proposito del talk show di prima serata condotto da Barbara d'Urso. Nelle ultime settimane la trasmissione ha registrato uno share tra il 10 e il 12 per cento.



Il programma di d'Urso "dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile", spiega il portale. "La notizia della chiusura di 'Live - Non è la D'Urso' è stata comunicata dal Comitato Esecutivo di Mediaset (in cui ci sono Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri) a Mauro Crippa che, da sponsor di 'Barbarie', ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco". Quale sarà lo show che lo sostiuirà? Molto probabilmente, uno dei 'pezzi forti' di Paolo Bonolis. "A fine marzo d'Urso dovrà lasciare il presidio domenicale e fare posto, dall'11 aprile, ae al suo 'Avanti un altro' adattato alla prima serata".