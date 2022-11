"Lo chiamavano Trinità...", stasera su Rete 4: 5 curiosità sul film cult

Questa sera su Rete 4 va in onda "Lo chiamavano Trinità...", uno spaghetti western in chiave comica diventato un film di culto per più generazioni di spettatori. Uscito nel 1970, il film si è rivelato uno straordinario successo al botteghino, impreziosito dal sodalizio tra Bud Spencer e Terence Hill. Scopriamo alcune curiosità su questa pellicola.

- Il Far West di "Lo chiamavano Trinità…" è stato ricostruito in luoghi situati tra Lazio e Abruzzo.

La frazione che conta il maggior numero di ciak è quella dell'altopiano di Camposecco (Camerata Nuova), un piccolo comune di poche centinaia di abitanti, in provincia di Roma. Molte anche le sequenze realizzate a Campo Imperatore, un altopiano del Gran Sasso. Alcune scene sono però state realizzate in Spagna e più precisamente nella città di Almeria. Si tratta di un luogo di riferimento per gli spaghetti western dell'epoca che hanno trovato in quelle location spagnole il proprio Far West.

- "Lo chiamavano Trinità..." ha contribuito non poco a lanciare Bud Spencer e Terence Hill nell'olimpo delle coppie più amate del cinema italiano. Per quanto difficile possa sembrare, non erano però le prime scelte per interpretare i due personaggi principali del film. Inizialmente George Eastman doveva essere Bambino e Peter Martell indossare i panni di Trinità, dopo che questo ruolo era stato rifiutato - dicono alcune voci - da Franco Nero. Soltanto in un secondo momento vennero scelti Terence Hill e Bud Spencer, già coppia di successo in film come "Dio perdona... io no!" e "I quattro dell'Ave Maria".

- Una delle scene più note di "Lo chiamavano Trinità..." è senz'altro quella che vede Trinità mangiare una quantità enorme di fagioli. Terence Hill ha realmente mangiato tutti quei fagioli, ma per rendere particolarmente verosimile la sequenza l'attore ha digiunato per ben 36 ore. Uno sforzo ripagato con la successiva notorietà di quella scena.

- L'autore della colonna sonora di "Lo chiamavano Trinità..." è Franco Micalizzi. Il testo del brano che apre e chiude il film, "Trinity", è stato scritto da Lally Stott e cantato da Annibale Giannarelli (vincitore, molti anni dopo, di "The Voice Senior 2022"). Il fischio è stato eseguito dal compositore Alessandro Alessandroni.

- Il connubio Bud Spencer - Terence Hill ha prodotto una grande quantità di lungometraggi. I due attori fanno coppia nei seguenti film: "Dio perdona... io no!" (1967); I quattro dell'Ave Maria (1968); La collina degli stivali (1969); Lo chiamavano Trinità... (1970); ...continuavano a chiamarlo Trinità, regia di E.B. Clucher (1971); ...più forte ragazzi! (1972); ...altrimenti ci arrabbiamo! (1974); Porgi l'altra guancia (1974); I due superpiedi quasi piatti (1977); Pari e dispari (1978); Io sto con gli ippopotami (1979); Chi trova un amico trova un tesoro(1981); Nati con la camicia, regia di E.B. Clucher (1983); Non c'è due senza quattro (1984); Miami Supercops (1985); Botte di Natale (1994).

" Lo chiamavano Trinità..." va in onda oggi, 12 novembre, dalle 21:30 su Rete 4 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infintiy.