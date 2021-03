Italia's Got Talent, Lodovica Comello assente dalla finale a causa del covid

Pausa forzata per Lodovica Comello. La conduttrice di Italia's Got talent non potrà partecipare alla finale del talent show di Tv 8 poiché positiva al coronavirus. L'annuncio è arrivato in giornata attraverso le Instagram Stories della trentenne. Non è ancora chiaro se la produzione sta pensando ad un eventuale sostituto con cui rimpiazzare la sua assenza.

L'annuncio di Lodovica Comello: ha il coronavirus

"Sono qui per dare un annuncio molto amaro - ha esordito Comello - Ho aspettato fino all'ultimo, nella speranza che la situazione cambiasse, ma non è stato così. Giorni fa sono risultata positiva al covid, ho monitorato la situazione fino a ieri, fino all'ultimo tampone che continuava a dare esito positivo. Domani, alla finale, per il secondo anno di fila, non ci sarò. So che lascio lo show in ottime mani, inutile dire che sono dispiaciutissima".

Nessun sintomo grave per Ludovica. "Mi ritengo super fortunata perché me la sono cavata con una febbre e con raffreddore e non ho alcun diritto di lamentarmi, ma è lecito essere dispiaciuta perché mai come quest'anno speravo di poter calcare quel palco e portare un po' di allegria nelle case di chi ci guarda. E invece lo guarderò dal divano come l'anno scorso, ma stavolta senza pancia. Abbraccio la squadra, vi voglio molto bene. Ci riabbracciamo più forti e più vaccinati più avanti".

Il riferimento è ovviamente alla nascita di Teo, primo figlio avuto dal marito TomasGoldschmidt, venuto alla luce proprio il 20 marzo dell'anno scorso, in concomitanza con le ultime battute dello show.

La finale di Italia's Got Talent

La finale di Italia's got talent va in onda domani, mercoledì 24 marzo dalle 21.30, live su TV8. I giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini cedono il proprio scettro al pubblico a casa, che attraverso il televoto potrà eleggere il talento migliore di questa edizione.