Lol lancia l'Aftershow, puntata speciale insieme ai comici: cos'è e come seguirla

Un appuntamento per celebrare il successo del comedy show targato Amazon (e per lanciare la seconda stagione)

Una buona notizia per i nostalgici di Lol - Chi ride è fuori, lo show comico di Amazon Prime Video diventato un vero e proprio caso mediatico ad inizio aprile. Domani, lunedì 26 aprile, dalle ore 12, sarà disponibile un Aftershow insieme ai comici protagonisti, una puntata speciale.

Che cos'è l'Aftershow di Lol e come seguirlo

L'Aftershow arriva come modo per celebrare il successo del comedy show Amazon Original e vedrà protagonisti i protagonisti della prima edizione Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna, con Mara Maionchi e Fedez, parteciperanno al LOL-Aftershow. Nessun dettaglio aggiunto sulla dinamica di questa puntata speciale: i comici, pur immortalandosi via social nel backstage, si sono ben guardati dal rivelare ulteriori novità su Instagram. L'appuntamento è sul canale YouTube di Prime Video.

Il fenomeno Lol

LOL: Chi ride è fuori è il titolo più visto di sempre in Italia su Amazon Prime Video, ovvero il primo prodotto mainstrean di Amazon. Una trasmissione che ha allietato le vacanze di Pasqua in zona rossa degli Italiani. Si tratta di una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari. Chi per ultimo rimane serio è il vincitore, e può donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. La seconda stagione è in lavorazione.