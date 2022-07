Le indagini di Lolita Lobosco 2: quando inizia, le puntate e il cast

La seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco” arriva su Rai 1 ad inizio 2023. Interpretata da Luisa Ranieri, la protagonista si divide tra le indagini della polizia, il mistero della morte di suo padre e le incertezze sentimentali. Scopriamo ciò che ci aspetta nel corso delle nuove puntate.

Quando inizia Le indagini di Lolita Lobosco 2

La seconda stagione di Lolita Lobosco non ha una data ufficiale d’inizio. La Rai ha comunque comunicato che le nuove puntate andranno in onda nel corso della prima metà del 2023. La prima stagione è andata in onda dal 21 febbraio al 14 marzo del 2021. Dato l’ottimo riscontro, è molto probabile che la Rai voglia trasmettere anche i nuovi episodi nel corrispettivo periodo del 2023.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: numero di puntate

Buone notizie per tutti i fan di Lolita Lobosco: il successo della prima stagione - andata in onda nel corso di quattro serate - ha spinto la produzione a incrementare il numero di puntate, che per la seconda stagione saranno sei.

Trama e anticipazioni

A capo della questura di Bari, Lolita Lobosco non smette di indagare: i crimini in città non concedono tregua e per fortuna Forte ed Esposito sono dei collaboratori preziosi, ma al contempo la donna continua a operare indagini private sulla morte del padre. Di certo l’omicidio di Petresine è avvenuto per mano della malavita organizzata. Il luogo di traffici illegali è il porto della città, ma resta da capire l’identità dell’assassino. Anche sul piano sentimentale la vita di Lolita è traballante: quando la convivenza con il giovane fidanzato Danilo sembra pienamente realizzabile, il giornalista riceve un allettante proposta lavorativa dall’estero. La Lobosco riuscirà a vivere una relazione a distanza? A complicare le cose ci pensa Angelo Spatafora, da apprendista contrabbandiere di Petresine a uomo d’affari affascinante. A dispensare consigli ritroviamo la fidata amica Marietta, la sorella Carmela e la madre Nunzia.

Cast e personaggi

Le indagini di Lolita Lobosco è una serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Diretta da Luca Miniero, è sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani. Nei panni della protagonista torna Luisa Ranieri, affiancata da un cast di tutto rispetto. Troviamo, tra gli altri, Filippo Scicchitano (Danilo Martini), Giovanni Ludeno (Antonio Forte), Jacopo Cullin (Lello Esposito), Bianca Nappi (Marietta), Maurizio Donadoni (Trifone), Camilla Diana (Caterina), Giulia Fiume (Carmela Lobosco). In più, si segnala l’ingresso nel cast di Mario Sgueglia.

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 2 in tv e in streaming

La seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.