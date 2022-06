Lorella Cuccarini svela il suo futuro ad Amici e parla di Maria De Filippi: "Sa ascoltare"

Lorella Cuccarini tornerà ad Amici? A chiarire i dubbi sul possibile ritorno della 56enne romana come professoressa nella prossima edizione del talent show di Maria De Filippi è la stessa "Cucca" che, in un'intervista a Leggo, ha svelato quale sarà il suo futuro nel mondo della TV e non solo.

Lorella, infatti, che per la prima volta nella storia del programma ha ricoperto il ruolo di prof sia di ballo che di canto, ha confermato il suo ritorno anche per l'edizione 2022/2023 dello show di Canale 5. La Cuccarini è, quindi, uno dei nomi certi di Amici 22 (molto probabilmente insieme a Rudy Zerbi, braccio destro di Maria) e continua a essere una importante risorsa del team De Filippi che lei stessa ammette di ammirare molto in quanto "una persona con cui si lavora benissimo e che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara".

Lorella Cuccarini: prof di canto o di ballo ad Amici 22?

Se il ritorno della Cuccarini ad Amici ormai è certo, quale sarà la materia che l'interprete de La notte vola insegnerà ai giovani talenti della prossima edizione del programma? "Proseguirò come coach e molto progabilmente di canto" svela Lorella. La prof, infatti, è stata in grado di portare ben due dei suoi allievi alla finalissima di Amici quest'anno dimostrando di avere un vero e proprio talento nell'individuare i punti di forza dei ragazzi e spingerli a dare il meglio di loro.

Il futuro di Lorella Cuccarini tra TV e teatro

Oltre alla sua presenza in TV, Lorella tornerà anche a teatro, una delle sue grandi passioni. La ballerina, infatti, interpreterà, dopo 10 anni dal suo debutto, di nuovo il ruolo di Madre Gothel nel musical "Rapunzel" che andrà in scena dal 2 dicembre all'8 gennaio al teatro Brancaccio di Roma.

«Tenevo a tornare a teatro e dopo il difficile periodo vissuto (per la pandemia) sentivo il bisogno del contatto con il pubblico», aggiunge Lorella che si dovrà quindi dividere, nei prossimi mesi, tra le registrazioni di Amici e le performance a teatro.