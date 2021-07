Lorella Cuccarini criticata per il ricordo di Raffaella Carrà: interviene Rita Dalla Chiesa

Voleva essere uno degli innumerevoli omaggi social dedicati a Raffaella Carrà quello pubblicato da Lorella Cuccarini appena saputa la notizia della sua scomparsa, ma così non è stato. O, almeno, non per tutti, considerando le critiche che sono arrivate all’indirizzo della ballerina per una vicenda che anni fa la vide attaccare la compianta artista.

"La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te" ha scritto Lorella nella lettera destinata alla sua icona che – ha proseguito – "se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu". Parole piene di stima le sue che, tuttavia, sono state contestate da chi ha ricordato quel suo tweet del 2014 dai toni ben diversi. "Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un'amara delusione", scrisse Cuccarini parlando dell’artista quando all’epoca tornò su Rai1 in veste di giudice del talent show 'Forte, forte, forte' e lei non ricoprì il ruolo di giurata al suo fianco come pare fosse inizialmente previsto.

Rita Dalla Chiesa difende Lorella Cuccarini attaccata per il ricordo di Raffaella Carrà

Tra i tanti follower che hanno apprezzato il ricordo di Lorella Cuccarini, c’è stato, così, chi ha riproposto quel post che palesava la sua amarezza verso la stessa Raffaella Carrà. Duri sono stati i commenti di chi lo ha ricordato quale segno di una presunta ipocrisia, contrastata con fermezza da chi, come Rita Dalla Chiesa, ha difeso la ballerina e attaccato gli utenti più duri nei suoi confronti.

"Leggo ora del tweet di Lorella Cuccarini. Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero?" ha chiesto provocatoriamente la giornalista e conduttrice: "A voi non è mai capitato di avere uno “scontro” sul lavoro?Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e’ poi successo in questi 7 anni? ". L’hashtag #Raffaella ha concluso il suo pensiero, supportato dai tanti che hanno concordato con la sua riflessione.