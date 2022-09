Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: "Ecco perché ho accettato la proposta"

"Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle". Così Lorenzo Biagiarelli, 32 anni, compagno da 7 di Selvaggia Lucarelli, conferma il suo coinvolgimento nel cast del varietà in onda su Rai Uno. E già fioccano le polemiche circa una presunta raccomandazione da parte della giornalista, che qui è opinionista, anche se in realtà tutte le critiche si riducono alla ricerca di attenzione mediatica tipica di qualsiasi dinamica televisiva.

Pronto a scendere in pista a partire dall'8 settembre, Biagiarelli, di professione chef, scherza sulla sua partecipazione alla trasmissione con una ironia che è molto simile a quella che ha reso famosa la fidanzata. "Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue", si legge ancora nel post.

Quindi la frecciata ad Enrico Montesano, famoso no vax che più volte è stato criticato da Lucarelli stessa proprio in virtù delle sue posizioni anti vaccino. "Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso", conclude. "In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! - continua nel merito del cooking show condotto da Antonella Clerici nel mattino di Rai Uno - Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso".

Legato a Lucarelli da sette anni, Biagiarelli è stato l'uomo che ha permesso a Selvaggia di ritrovare il sorriso dopo un turbolento periodo segnato da una relazione tossica. Trentadue anni lui, 48 lei, differenza d'età non ha mai pesato.