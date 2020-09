Loretta Goggi era la baby sitter di Luca Ward: si rincontrano a 'Tale e Quale Show'

Che a 'Tale e Quale Show' ci si conosca tra cast e giuria non è una novità, essendo tutti protagonisti del mondo dello spettacolo, ma in questa edizione c'è una conoscenza che ha origini molto più antiche. Stiamo parlando di Loretta Goggi e Luca Ward, che si sono incontrati per la prima volta quando l'attore e doppiatore - indimenticabile per aver prestato la voce a Russell Crowe nel film 'Il Gladiatore' - era un bambino.

La rivelazione della Goggi, in giuria per il decimo anno consecutivo, durante la conferenza stampa del programma: "Volevo ringraziare uno dei bambini a cui ho fatto anche da baby sitter, da piccola. Io avevo 12 o 13 anni e lui credo 3 o 4. Si tratta di Luca Ward. Era piccolino. Ricordo benissimo la sua mamma che non potendo restare tante ore, diceva 'io devo andare, devo lasciare mio figlio'. Le dissi 'non si preoccupi signora, ci penso io'. Ho scoperto poi di essere stata la sua prima baby sitter". E Luca Ward, per qualche secondo, è tornato davvero bambino.

Loretta Goggi a 'Tale e Quale Show': "Tante trasmissioni non sono fatte di artisti"

Fra pochi giorni, il 29 settembre, Loretta Goggi festeggia 70 anni: "Devo festeggiare ben tre cose. I 10 anni di Tale e Quale, i 60 di carriera e i 70 d'età. Sono molto felice di passarli insieme ai miei colleghi. Questo è un programma dove io sono felice perché mi ritrovo in mezzo agli artisti. Tante trasmissioni non sono fatte di artisti, ma da persone che cercano di diventare artisti e studiano per poterlo diventare. Io sono felice di trovarmi tra i miei colleghi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.