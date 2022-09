Domenica in, sui social: "Ma che ha fatto Loretta Goggi?"

La prima grande ospite di Domenica In è Loretta Goggi. La cantante, attrice, imitatrice è come un porto sicuro per Mara Venier che infatti ha spiegato perché ha deciso di chiamare proprio lei per la sua prima puntata: "Ho la sensazione che mi porti fortuna".

Loretta ha parlato della sua carriera, del perché ha detto basta alla tv per amore e di come si sia sentita libera di accettare solo i progetti che davvero le piacevano e in cui credeva, unici rimpianti: "Mezzogiorno e Innamorati pazzi, ho sbagliato a farli - spiega Goggi - dovevo rifiutarli mi chiesero di cambiare volto ai prorammi delmezozgiorno loro volevano il salto di qualità e gli ascolti, ma chi dovevo incolpare alla Rai? Quello è stato il mio addio alla Rai, sono tornata solo dopo molti anni".

La cantante e conduttrice ha scelto un abbigliamento molto sgargiante dai toni del fucsia e del rosa, ma a catalizzare l'attenzione di molti, soprattutto sui social, sono stati i suoi occhi e il trucco. In molti si sono domandati cosa abbia fatto, chi l'abbia truccata e soprattutto perché non si sia guardata allo specchio prima. C'è anche chi ipotizza che Goggi si sia sottoposta alla blefaroplastica.

A scrivere questo è stato il giornalista di Vanity Fair, e non solo, Mario Manca: sotto al suo tweet alcuni hanno risposto ironizzando sulla sensibilità spiccata di Loretta "Per carità, se solo si suppone la cosa, questa piange per un mese e minaccia di ritirarsi", "Mario, non incominciare che poi la Loretta ci va di nuovo in depressione e ci scrive un pippone". Altri invece chiedo che senso abbia sottolinearlo e si domandano che senso abbia doversi sempre soffermare su questi dettagli

Ma porca paletta donne...ma prima di farvi uscire così, all'ennesima falsissima sequela di complimentoni del parucchiere, truccatore, stilista di turno, datevi un'occhiata allo specchio per carità!!

