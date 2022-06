Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi, le coppie del docu-reality

In onda per quattro mercoledì a partire dal 1° giugno, “Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi” è lo spin-off estivo di “90 giorni per innamorarsi”. Quattro coppie si confrontano in uno scenario da favola. Ma chi sono i personaggi di questo show? Nomi, età, provenienza e come si sono conosciuti: scopriamo tutto ciò che c’è da sapere.

Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi, le coppie protagoniste

Amber e Daniel – Amber ha 30 anni ed è di Seminole (Florida); Daniel ha 23 anni, è originario del Venezuela, ma ha vissuto a Jaco (Costa Rica): ed è proprio qui che i due si sono conosciuti. Amber era in vacanza con un’amica e ha incontrato Daniel - in compagnia della sua coinquilina – in un bar. Da quel momento non si sono più lasciati.

Aryanna e Sherlon – Nata nell’Illinois 25 anni fa, Aryanna ha incontrato Sherlon mentre era in vacanza in Giamaica con sua sorella: le due stavano facendo un giro in barca che, per l’occasione, era guidata proprio da Sherlon. Scoppiato l’amore, tornata a casa, Aryanna ha appreso di essere incinta. Il loro intento è quello di costruire una famiglia

Key e Mark - Key (35 anni) è una personal trainer di origine argentina, ma vive a Bocas del Toro (Panama). Ed è qui che ha conosciuto il californiano Mark (39 anni). Tornata in Argentina, la donna ha comunicato all’uomo che sarebbe stata ricoverata e dopo una dura lotta contro la dipendenza da ketamina. Mark è così volato in Sud America, ma ha successivamente avuto difficoltà perché entrambi non parlavano la lingua dell’altro. Hanno deciso di partecipare allo show dopo una travagliata vita sentimentale.

Martine e Steven – Martine ha 26 anni e viene da Miami; Steven è un DJ 33enne delle Barbados. I due si sono conosciuti durante una crociera a cui entrambi partecipavano con i rispettivi gruppi di amici. Il loro amore è nato una sera quando, musica nell’aria, hanno cominciato a ballare. I due sono diventati da subito inseparabili. Le telecamere dello show li metteranno in difficoltà o sanciranno definitivamente il loro legame?

Dove vedere Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi (mercoledì 8 giugno)

Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi va in onda il mercoledì alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.