"Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi", le anticipazioni del docu-reality

Questa sera su Real Time parte “Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi”, in onda il mercoledì per 4 settimane. Si tratta dello spin-off estivo di “90 giorni per innamorarsi”. In un meraviglioso scenario quattro coppie si trovano per la prima volta a trascorrere molto tempo insieme: emergeranno ulteriori affinità o complicate crepe. Scopriamo tutte le anticipazioni di questo show.

Love in Paradise, innamorarsi ai Caraibi: anticipazioni dello show

Con l’inizio di giugno, arriva su Real Time uno degli spin-off di “90 giorni per innamorarsi”. Il titolo, “Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi”, mette sul piatto tutti gli ingredienti che ritroveremo nel format. L’amore innanzitutto, l’estate e uno dei luoghi da sogno per eccellenza, impreziosito da un mare di rara bellezza. Nella prima edizione del programma vediamo quattro coppie: Aryanna e Sherlon; Steven e Martine; Mark e Key; Amber e Daniel. Nate in vacanza o in circostanze anomale, sono relazioni fino a questo momento vissute a distanza, coppie che hanno avuto poche occasioni per stare insieme e che adesso, finalmente a stretto contatto, si dicono pronte a sperimentare una vita che potrà regalare momenti indimenticabili o rivelarsi fallimentare. Ognuna delle storie sentimentali presenta differenti dinamiche e, in uno modo o nell’altro, il passato dei singoli personaggi sarà destinato ad emergere. Uno dei problemi ricorrenti delle coppie riguarda il futuro trasferimento di uno dei componenti nell’altrui regione di origine. Una tappa obbligatoria per

la sopravvivenza delle coppie. Di questo e di molto altro ancora si parlerà nel corso degli 8 episodi di “Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi”, trasmessi dalla rete nel corso di quattro mercoledì.

Dove vedere Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi (mercoledì 1° giugno)

Love in Paradise: innamorarsi ai Caraibi va in onda stasera, 1° giugno, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio.