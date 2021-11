Love is in the Air, anticipazioni dall'1 al 6 novembre 2021

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dall'1 al 6 novembre.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dall'1 al 6 novembre

Eda viene salvata da un'imbarcazione di passaggio dopo la sua tragica caduta in mare. Nel mentre Aydan, Ayfer e Seyfi decidono di dare i soldi all'uomo che li ricatta, ma dopo poco scoprojno che Ale è vivo. Serkan deve fare i conti con la realtà: Deniz sta cercando di sposare davvero Eda, ha chiesto una licenza matrimoniale e tra due giorni vorrebbe celebrare il legame.

Serkan, oltre alle pene d'amore, deve tenere a bada i giornalista e Selin che, sempre più insofferente, lo rimprovera di aver sfilato con la fioraia. L'uomo è disperato al pensiero di perdere per sempre Eda e così si confida con l'amico Engin. La stilista Sevim porterà in ufficio un abito da sposa questo manderà in confusione sia Serkan sia Eda. Aydan, ancora sconvolta, decide di licenziare Seyfi, ma ciò nonostante chiederà al fidato braccio destro e a Aydan di trovare un modo per far riavvicinare il figlio e Eda.

Seyfi ha un'idea e conduce le due donne dalla sua amica erborista Safiye perché ha un mix di erbe che potrebbe fare al caso loro, per le due donne vale la pena provare. Il modo migliore per fargliela mangiare? Inserirla in una torta e invitarli a cena!

Ceren torna dalle amiche e torna ad allearsi con loro per far rinascere la coppia Eda-Serkan.

Selin è sempre più gelosa e irrascibile e così mette ancora più rabbia nel piano che sta mandando avanti con Deniz per boicottare l'amore tra l'architetto e la paesaggista.

Ayfer, Aydan e Seyfi vogliono costringere Eda e Serkan a trascorrere del tempo insieme: Aydan fa finta di essersi chiusa in una stanza e di non avere intenzione di mettere più piede fuori spingendo il figlio ad intervenire, ma sarà solo la presenza di Eda a farla uscire di nuovo. Il piano è riuscito i due sono insieme e possono così mangiare i dolci e bere il tè preparato con l'infuso "magico". Grazie al mix di erbe i due sono più rilassati, ridono, parlano e stanno per baciarsi quando la miscela inizia ad avere delle ripercussioni.

Selin incontra Ferit, lei non riesce a nascondergli i suoi sentimenti, ma Ferit gli confida che è stato lui a mandare a Serkan gli scatti del bacio con Deniz. Ferit non si scusa, anzi trova che sia stata la mossa più giusta perché non può vedere le persone soffrire per colpa di Selin.

Eda sta per sposarsi e insieme alle amiche e alla zia si sta preparando. Aydan non vuole arrendersi e così prova un'ultima strategia: vuole cercare di convincere Serkan ad intervenire, il giovane deve confessare il suo amore a Eda prima che sia troppo tardi. Il destino talvolta bussa al momento giusto: Serkan viene coinvolto in una rissa, prende una botta in testa e gli torna la memoria. Inizia così la sua corsa verso Eda, per impedirle di sposarsi.

Aydan nel mentre cerca di bloccare Eda, le ricorda quanto è stata importante sia per lei sia per il figlio... Il matrimonio però inizia... Serkan raggiunge la sala durante la cerimonia e blocca tutto confessando a Eda di ricordarsi tutto e soprattuto dicendole che la ama. Alla fine viene fuori che il matrimonio è stata solo una finta e Aydan minaccia Deniz affinchè si scusi davanti a tutti.

Eda e Serkan sono di nuovo insieme, ma Selin è ancora furiosa e il matrimonio con Deniz è ancora da bloccare definitivamente. I due così si mettono subito all'opera ma anche Selin e Deniz. In particolare gli ultimi due hanno un altro piano per impedire che il matrimonio venga mandato all'aria: non firmare le carte per l'annullamento. Selin non si presenta a lavoro e così Serkan la chiama anche per dirle che dovrebbe scusarsi con Eda...