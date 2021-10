Love is in the Air, anticipazioni dall'11 al 15 ottobre 2021: cosa succederà tra Eda e Serkan?

love is in the air

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre 2021.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dall'11 al 15 ottobre

Continua il piano di Eda e Deniz per far ingelosire Serkan fingendosi fidanzati. Deniz con la scusa di un caffè offerto nel suo locale, racconta com'è nata la loro relazione (ovviamente inventandosela), ma non riesce a convincere del tutto l'imprenditore che è rimasto abbastanza sospettoso.

Erdem non vuole passare San Valentino da solo e quindi chiede a Leyla alcuni consigli per trovare una compagna dell'ultimo minuto con cui andare a cena, senza però ottenere grandi risultati.

Ayfer e Alexander dopo numerosi alti e bassi stanno vivendo felicemente la loro relazione e lo chef è riuscito anche a esaudire uno dei desideri dell'amata.

Aydan non riesce a darsi pace e non accetta che Alexander preferisca Ayfer a lei, così decide di consolarsi con una scatola di cioccolatini al liquore, lievemente brilla decide di andare a casa della rivale dando il meglio di sè in una sceneggiata che mette tutti un po' in imbarazzo.

Engin e Piril stanno iniziando a prendere le misure dopo aver scoperto di aspettare un bambino, ma com'è normale che sia stanno già emergendo le prime difficoltà.

Ferit ha provato e riprovato in vano di avvicnarsi a Ceren, ma c'è poco da fare Ceren ha eretto un muro anche per nascondere i sentimenti che prova per Deniz. Ferit è ovviamente preoccupato di questo comportamento di Ceren e si chiede se la giovane non stia passando una fase di squilibrio emotivo, cosa vera in quanto è follemente gelosa della finta relazione tra Eda e Deniz.

Tieni vicino gli amici e ancora più vicino i nemici e così ha deciso di fare Selin invitando ad una cena a quattro Eda, Deniz e Serkan proprio per San Valentino

Vista la sua sofferenza Ceren decide di liberarsi del peso che le creano i suoi sentimenti per Deniz e si dichiara all'amico che però non prende bene la cosa e i due infatti litigano.

Anche Melo cerca di ricongiungere Eda e Serkan e per farlo vuole impedire a Deniz e Selin di presentarsi alla cena per San Valentino così che i due piccioncini possano ritrovare l'amore. Ad aiutarla nel suo piano ci pensa Melek che riesce a chiudere Selin dentro l’ufficio, mandando all'aria la cena a quattro.

Serkan e Eda passano così la sera da soli e la giovane cerca di far riaffiorare i ricordi di quello che doveva essere suo marito, ma non ottiene molto... Poi all'improvviso un lampo nell'oscurità: Serkan si ricorda una poesia imparata molti mesi fa insieme a lei.

Piril ha organizzato una festa per bambino che lui e Engin stanno aspettando e in questa occasione Deniz annuncia le sue nozze con Eda, anche se lei non ne sa nulla. Questa dovrebbe essere un'altra mossa per rafforzare la loro finta relazione, ma in realtà Deniz sta portando acqua al suo mulino: è follemente innamorato di Eda e questi sono tutti degli escamotage per conquistarla.

Deniz però non è il solo che spera di accendere la fiamma della passione in Eda, infatti lui si allea con Selin che è ancora decisa nel voler sposare Serkan. Eda si rende conto che l'annuncio del matrimonio sia stata una giocata troppo spinta e inizia a dubitare della buona fede di Deniz.

L'alleanza tra Deniz e Selin continua e la ragazza riesce a far entrare il designer all'interno dello studio di Serkan usando come scusa la sua consulenza per riarredare il suo ufficio. Così facendo i due sono convinti di tenere sott'occhio Eda e Serkan.

Eda riesce a recuperare un progetto che sembrava non dovesse andare più in porto, quello di Kemerburgaz: un bel sospiro di sollievo per la Art Life.

Ayfer e Alexander discutono moltissimo durante le loro vazante, Ayfer non riesce a perdonare lo spirito libertino del compagno e ha costantemente paura che possa tradirla, ma le voci che circolano sullo chef sono vere? Lei in ogni caso lo rimprovera andando così a mettere in crisi Alexander che non sopporta le scenate di gelosia. A sfruttare il momento è proprio Aydan che si offre al cuoco come spalla sulla quale piangere e sfogarsi.

Ma lo stress per Ayfer non è finito: scopre che Eda e Deniz hanno fissato la data del matrimonio e furibonda vuole parlare con la nipote e le impone un ultimantum. In sette giorni dovrà far tornare la memoria a Serkan altrimenti dovrà dimenticarlo e sicuramente sciogliere il fidanzamento.

Eda preoccupata dall'imposizione della zia passeggia preoccupata per tutta la città fino a ritrovarsi di fronte la sua caffetteria preferita. I due parlano e Eda scopre che Serkan è arrivato in quel locale per caso e che sente uno strano senso di pace nello stare seduto lì, ma non ha idea del perché. Il giorno dopo i due si stanno preparando a incontrare un cliente il signor Yildirim, e i due si baciano. Un bacio tenero e veloce che non li lascia indifferenti e che purtroppo è stato visto anche da Selin, la ragazza sta iniziando a pensare che l'amore dei due stia tornando. Un segno del destino: Yildirim invita tutto lo staff della Art Life nel suo albergo dopo la presentazione del progetto... chissà cosa succederà tra Eda e Serkan...