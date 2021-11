Love is in the Air, anticipazioni dal 15 al 20 novembre 2021

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 15 al 20 novembre.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dal 15 al 20 novembre

L'amore tra Serkan e Eda è sempre più forte, ma la presunta gravidanza di Selin ha messo la coppia in crisi, anche perché Serkan non lo sa. Melo, Eda e Ceren sospettano che la gravidanza non sia vera e che Selin stia fingendo per separare Eda da Bolat, facendo leva sul suo senso di responsabilità.

Eda decide di affrontare Selin, in quel momento la donna sviene e viene portata al pronto soccorso. In ospedale confermano il suo essere in stato interessante. Eda è ancora di più in crisi, anche se sa che Serkan non la lascerebbe mai. Lei vorrebbe dirlo a Serkan, ma Selin glielo vieta. Secondo Ceren e Melek questa volontà della neo mamma è da collegare alla sua speranza che i due si lascino.

Leyla e Erdem fanno le prove del loro fidanzamento e intanto Aydan incontra Kemal che le fa provare un grande senso di incertezza. L'amore per l'uomo sta forse riaffiorando?

Eda decide di dire a tutti la verità, che shocca non solo Serkan ma tutti gli amici e colleghi. Serkan anche se sconvolto va da Selin che gli conferma che lui è il padre e il figlio sarebbe stato concepito in Slovenia, quando Serkan era ancora in stato confusionale.

Selin non vuole abortire e Aydan decide di andarla a trovare per dirle che loro ci saranno sempre qualsiasi siano i suoi bisogni.

Serkan non vuole rinunciare ad Eda e così decide di andare a casa sua per chiederle se vuole dare al loro amore una chance. I due innamorati passano la notte insieme, ma al suo risveglio Serkan è da solo... Eda gli ha detto addio con una lettera, questa volta per sempre. Bolat però non può rinunciare al suo amore e così si reca all'aeroporto per impedirle di partire verso New York. Lei ancora non era partita e Serkan alla sua vista sviene: è stata un'emozione troppo forte per lui ed ha avuto un mancamento. In ospedale i medici fanno alcuni esami a Bolat, mentre sono all'ospedale Eda incontra per caso Selin e riesce ad ascoltare una conversazione che stava avendo con Deniz riuscendo così a capire la verità sul presunto figlio di Bolat.

La coppia esce dall'ospedale felice e contenta, festeggiano la bella notizia e decidono di tatuarsi le proprie iniziali con il simbolo dell'infinito sull'anulare. Passano la sera a mangiare panini e danzare sotto la pioggia. Il giorno dopo però la felicità viene bruscamente interrotta, Serkan viene chiamato in ospedale dal medico. La diagnosi è tragica: tumore al cervello. Lui decide di non dirlo a nessuno.

Serkan torna a prendere Eda, ma non in auto, in moto: il nuovo acquisto dell'architetto. E questa non è l'unica sorpresa. Serkan porta Eda a fare un giro in modo e le dice, durante il viaggio, di non voler andare in ufficio: vuole dedicare il suo tempo e i suoi giorni a realizzare i suoi sogni.

Bolat chiede a Eda di stilare la sua lista così che i due possano confrontarla... Erdem diventa il capo della collaborazione con il signor Kemal. Uno dei desideri di Serkan è quello di indagare su un omicidio e così Eda lo accompagna a casa della vittima e interrogano i testimoni proprio come due detective.