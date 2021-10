Love is in the Air, anticipazioni dall'18 al 23 ottobre 2021

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 18 al 23 ottobre 2021.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dal 18 al 23 ottobre

Selin tra poco festeggerà il compleanno e Serkan riuscirà a organizzare una festa a sorpresa perfetta. Eda, che aveva iniziato a sperare che veramente Serkan stesse ricordando, inizia a disperarsi sempre più delusa.

Ayfer e Aydan scoprono che Alexander ha un'altra pretendente. La zia di Eda stanca della situazione affronta il cuoco. Anche Aydan è furiosa e non riesce a contenere la sua rabbia: colpisce lo chef alla testa con una bottiglia facendolo svenire e cadere per terra.

Selin si gode la sua festa a sorpresa e la torta, ma un imprevisto interrompe la festa: Eda si è persa nel bosco innevato. La ricerca della giovane stoppa i festeggiamenti e Selin rimane da sola triste e arrabbiata, è così furiosa che va da Deniz e lo bacia, l'uomo era lì solo per cercare di calmarla.

Eda mentre è nel bosco a cercare la collana con quello che era l'anello di fidanzamento di Serkan cade e si ferisce ad un ginocchio. Sarà proprio Serkan a trovarla e a prenderla in braccio per portarla in una baita disabitata, sarà lì che parleranno a cuore aperto raccontandosi tutto quello che è successo. Stremati si addormentano abbracciati su un divano: saranno proprio Selin e Deniz a trovarli così stretti l'una nelle braccia dell'altro. Quella scena scatena la furia degli attuali "compagni".

Serkan l'indomani convoca una riunione in ufficio per annunciare la cessione del 5% delle sue azioni a Selin. Eda è shoccata, Selin incredula ma alla fine accetta. Eda scopre che Ceren già sapeva di questa decisione e rimane sconvolta dal comportamento dell'amica, la loro amicizia è sempre più in crisi.

Piril lotta con gli ormoni che la portano ad avere costanti alti e bassi, Engin e la sua pazienza sono messi a dura prova, ma in nome dell'amore della moglie e del futuro figlio riesce sempre a tenere la situazione sotto controllo.

Inevitabile lo scontro tra Eda e Serkan, che porta però ad una confessione inaspettata: Bolat confida all'imo Engin di essere ancora innamorato della giovane paesaggista.

Aydan e Ayfer devono fare i conti con le loro azioni e ammettono di aver causato la morte di Alexander. Seyfi scopre proprio da loro la notizia. I tre tornano al ristorante con un unico obiettivo: eliminare tutte le prove che potrebbero incastrarle, ma non riescono a torvare il cadavere.

La polizia inizia le indagini e si mette sulletracce delle donne. Per Aydan c'è una sola soluzione: lasciare Istanbul, ma Ayfer non è convinta perché non ritiene questa l'unica via di fuga.

Incredibile da pensare, ma Eda e Serkan sono sempre più vicini e complici, ad unirli l'acquisto di un terrario. Selin ovviamente li vede e si ingelosisce ancora di più, decide di simulare un incidente in auto pur di ottenere le attenzioni del fidanzato. Il trucco funziona perché Serkan corre da lei per aiutarla.

Anche Eda è brava nel gioco della gelosia e così alla Art Life mette in atto un piano per far ingelosire l'imprenditore. Serkan "cade nella trappola" e chiede a Melek e Ceren aiuto per organizzare una cena a sorpresa a Eda.