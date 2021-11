Love is in the Air, anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2021

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 23 al 27 novembre 2021.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dal 23 al 27 novembre

Kemal continua a corteggiare Aydan e le fa una proposta particolare che shocca la donna, lei però non vuole rinunciare al suo ritrovato amore.

Serkan e Eda continuano a vivere ogni giorno esaudendo i propri desideri e continuano ad investigare, quanto diceva il bigliettino che hanno pescato, e per trovare nuovi indizi sono entrati addirittura nella casa della vittima per trovare il suo diario. Questo vivere alla giornata mette in difficoltà gli amici perché non riescono mai a contattarli e così decidono di raggiungerli, Erdem come sempre crea un pasticcio: Serkan gli aveva chiesto di scattare delle foto per immortalare le investigazioni di gruppo... ma ovviamente la coppia e gli amici vengono smascherati per colpa del flash che Erdem non aveva disattivato.

L'avventura dei detective peggiora sempre di più fin quando il gruppo interno non viene minacciato di morte. Tutti rimarrano sconvolti dallo scoprire che la vittima non è morta.. è riuscita a sopravvivere ma nessuno riesce a capire come.

I due innamorati, terminate le ricerche, decidono di dedicarsi ad altro: prendere parte alle riprese di un film. Sul set però succede qualcosa di inaspettato: la protagonista rimane ammaliata da Serkane e non nasconde il suo interesse. Eda quindi non può fare altro che ingelosirsi.

Leyla decide di scoprire, in un modo alternativo, il sesso del futuro figlio di Piril e Engin: secondo l'amica stanno aspettando un maschio, ma i due, ormai prossimi al parto, capiscono che preferirebbero una femmina.

Aydan decide finalmente di dare a Kemail una seconda occasione e per festeggiare vanno a mangiare in un ristorante. Nello stesso locale trovano anche Eda e Serkan e dopo poco arriva anche Puren che vuole conquistare in tutti i modi l'architetto. Eda e Serkan, felici come mai, continuano a godersi il loro amore vivendo nel camper in riva al mare, torneranno in città solo per prendere parte alle riprese del film che ha come protagonista Puren. Eda ovviamente non può che essere gelosa...

Sempre parlando di film, Erdem dà il consenso ad una troupe di girare un film negli uffici della Art Life, Serkan è molto arrabbiato. Durante le prove Eda e Serkan tornano al camper, ma lì sono raggiunti da Puren che prima ipnotizza Eda e poi cerca di farle dimenticare Serkan... tutto ciò ha poco senso anche perché Eda stava facendo finta di essere stata ipnotizzata, ma questo l'architetto non lo sapeva. L'uomo ha quindi creduto che la fidanzata si fosse veramente dimenticata di lui.

Dopo questo momento divertente e spensierato, Eda ha trovato gli esiti degli esami medici di Serkan che svelano il suo tumore al cervello. La ragazza sprofonda nella disperazione...