Love is in the Air, anticipazioni dal 25 al 30 ottobre 2021

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 25 al 30 ottobre 2021.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dal 25 al 30 ottobre

Selin e Eda mettono a punto i loro piani per tenere vicino a sè Serkan. Selin finge di avere un incidente, Eda invece riesce a farlo ingelosire, Bolat infatti chiedere a Melek e Ceren di aiutarlo a organizzare una cena per fare una sorpresa a Eda.

Melo, alleata insostituibile di Serkan, finge di essere depressa così da convincere l'amica ad uscire: le due vanno al ristorante e lì Eda e Serkan si sarebbero dovuti trovare in occasione della sorpresa.

Non tutto però è andato secondo i piani, Serkan fa tardi per colpa di Selin e a tutto ciò si aggiunge Ceren che ha rivelato all'architetto che quella di Eda e Deniz è una farsa. Ceren decide di voltare le spalle all'amica perché non riesce a conquistare Deniz.

Proprio a seguito delle informazioni che gli sono state date Serkan decide di baciare Eda appena arrivato al ristorante. Lei all'inizio crede che l'amato si ricordi del loro amore, ma quando Bolat le confida di non ricordarsi nulla Eda si infuria e lo schiaffeggia. Spetterà a Melek e Ayfer il compito di calmarla. Serkan intanto è certo di voler recuperare il suo amore per Eda.

Ayfer e Aydan per colpa dell'agguato a Alexander finiscono in Commissariato.

Un altro importante successo per la Art Life, lo studio riesce a conquistare l'appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates. Il cliente ha deciso di organizzare una sfilata per festeggiare l'inizio del progetto e chiede a Eda e Deniz di sfilare.

Serkan e Engin iniziano a indagare per capire se Eda e Deniz sono una coppia o se mentono. Il primo step, compito di Serkan, è quello di coinvolgere nel progetto di ristrutturazione Deniz, il secondo, per mano di Engin, è quello di proporre un'attività da svolgere tutti insieme per alleviare la tensione.

Feritscopre che Ceren non ha partecipato alla prima seduta di terapia. Leyla e Erdem sono sempre più vicini, che stia nascendo un sentimento tra di loro?

Seyfi fa una rivelazione shock a Ayfer e Aydan: ha visto Alex. I tre si mettono a cercarlo, ma ad un certo punto Metin chiama la mamma di Serkan e la minaccia, sotto idea di Alex (che è vivo e sta bene), dicendole di essere al corrente di cosa ha fatto allo chef.

Eda e Deniz, costantemente sotto prova, stanno reggendo bene la pressione, soprattutto quella generata dalle domande di Handan. Grazie a un'idea di Melek la coppia riesce a schivare il pericolo, ma Erdem si insospettisce e capisce che forse i due si sono salvati grazie a Melo.

Engin e Handan sono stati visti entrare in un bar da Melo e Erdem che subito pensano che Engin stia tradento Piril.

Ferit pensa a organizzare l'evento e la sfilata di Eda, lei continua a fare leva sul suo finto matrimonio creando in Serkan molta rabbia, l'archietetto allora decide di andare in palestra per alleviare la tensione, ma sarà raggiunto da Eda che lo metterà all'angolo.

Metin continua con il suo ricatto e chiede a Ayfer dei soldi. Aydan si reca in banca insieme a Ayfer e Seyfi per pagare quanto richiesta. Ma uscendo dalla banca la zia di Eda intravede una faccia familiare in un'auto che sta per investirli.

Sevim e le sue creazioni sono le protagoniste della sfilata organizzata per Ates che ha un enorme successo. Eda, Deniz, Serzan e Selin sono invitati sullo yacht dell'imprenditore e quasi la serata non finisce in tragedia: Eda finisce in mare e Serkan entra nel panico...