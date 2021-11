Love is in the Air, anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre 2021

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre 2021.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dal 29 novembre al 3 dicembre

È ufficiale Engin e Piril apsettano una bambina, lo hanno scoperto a seguito del controllo, i due insieme a Ferit ironizzano sulla carriera da attore di Serkan.

Eda scopre la malattia di Serkan, a questo punto la serie tv fa un salto temporale di 5 anni in avanti. Eda vive con sua figlia, Kiraz, a Sile dove lavora come architetto paesaggista per un hotel. Nello stesso hotel faranno tappa Ayfer e Mele dove lavorano nel bar gestito da Burak.

Serkan ha sconfitto la malattia e continua a lavorare a Istanbul dove collabora con Piril, lei si occupa della ristrutturazione dell'hotel dove lavora Eda. Engin invece si occupa della gestione della casa e del figlio Can.

Serkan si reca a Sile per presenziare ad una riunione con il direttore dell’hotel. Serkan incrocia una bambina che raccoglie le more, Kiraz, e le chiede dove sia casa sua per riaccompagnarla, ma la piccola afferma che non ci sia nessuno a casa e così la porta in hotel.

Finita la riunione incontra Eda e all'inizio pensa che sia un'allucinazione: i due poi si abbracciano e scambiano alcune parole. Serkan poi chiede al suo grande amore di prendere un caffè insieme.

Aydan e Kemal decidono di festeggiare l'inizo della loro convivenza, Aydan però non ha ancora detto nulla al figlio anche perché lui al momento è in partenza per New York per tre mesi. Aydan allora telefona la figlio e scopre il cambio di programmi: lui non partirà più e così la donna decide di cacciare di casa Kemal che non la prende bene e decide di dare un ultimatum alla compagna. O dice tutto al figlio oppure la loro storia finisce.

Serkan e Eda si danno informazioni reciproche su cosa è successo ai rispettivi amici e quando arrivano a toccare temi personali è inevitabile che si scontrino... tutti i non detti li portano a ferirsi...

Eda si rivolge a Piril e le chiede di tenere lonatano Serkan dall'hotel. Kiraz ammalia amici e familiari con dei giochi di magia: questa è conferma di quanto la bambina sia simile al padre.

Aydan si decide: vuole parlare al figlio di Kemal, lei ci prova ma non va a buon fine. Serkan deve tornare all'hotele Eda è costretta a chedere a Melo di tenere la bambina lontana dall'architetto. Eda e Serkan devono lavorare a stretto contatto per l'hotel e Serkan fa di tutto per rendere impossibile la collaborazione e in particolare mettendo in dubbio le sue qualità... Serkan le chiederà scusa e la invita a cenare insieme così da chiarirsi... Cosa succederà? Eda gli dirà la verità?