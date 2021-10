Love is in the Air, anticipazioni 4-9 ottobre 2021: Eda e Serkan si avvicinano, ma...

love is in the air

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 4 al 9 ottobre 2021.

Love Is In The Air, le anticipazioni: il ritorno di Serkan continua a creare scompiglio

Ayfer, Aydan e Alexander hanno deciso di fare una sorpresa per il ritorno di Serkan nel locale di Deniz. Erdem nel mentre ha dato il suo consenso ad una scommessa con Leyla e Melek; Eda è ancora più convinta di poter riconquistare Serkan e ha deciso di mettere in atto la sua strategia per baciare l'amato per fargli tornare la memoria. Eda però non aveva pensato alle conseguenze negative, in particolare ad una: Serkan che chiede in sposa Selin. Questo per Eda non è altro che un'altra ferita che la porta a dire di voler dimenticare Serkan Bolat, i suoi amici però non sono di questa idea e la spingono a credere nel loro amore.

Ferit e Ceren a causa di Selin hanno qualche incomprensione, ma anche Aydan e Alexander sono alle prese con alcune incomprensioni d'amore. Per Engin e Piril invcece è tempo di chiarimenti e anche di grandi progetti...

Selin continua a cercare di eliminare Eda dalla vita di Serkan totalmente e per farlo ha deciso di rimuove ogni oggetto della giovane dalla casa dell'amato smemorato. Quando l'architetta paesaggista si reca a casa di Serkan trova così tutte le sue cose imballate, scoppia a piangere e si corica sul letto dell'imprenditore addormentandosi. Quando Bolan rientra a casa e la trova sul letto pensa di aver sbagliato casa, suscitando in Eda un grandissimo dolore. I due finiscono a litigare.

Eda, Ceren, Ferit e Deniz decidono di fare una vacanza, soprattutto per permettere a Eda di stare lontana da Serkan, ma non immaginano di torvare nello stesso luogo proprio Serkan con Selin. Ovviamente Eda e Serkan si incontrano e tra di loro succede qualcosa...

Problemi d'amore tra Ayfer e Alexander, lo chef invece di dare le sue attenzioni alla compagna si messaggia con Aydan, questo manda su tutte le furie la fioraia che decide di lasciarlo. Alexander allora decide di farsi perdonare, ma commette un grande errore..

Il legame di Ferit e Ceren subisce una bella scossa quando, durante la vacanza, Ceren capisce di provare ancora dei sentimenti per Deniz, lei non riesce ad ammetterlo e così incolpa il compagno di essere ancora interessato a Selin, portando così la coppia alla rottura. Ceren in preda ad uno slancio d'amore si dichiara a Deniz che però è inammorato di Eda.

Un grande successo per la Art Life: i preparativi per la campagna pubblicitaria sono finiti e Serkan cambia idea e chiede aiuto a Eda per ritrovare la memoria. Eva allora gli racconta alcuni dei loro momenti più belli, come la notte sotto le stelle, e all'improvviso Serkan sembra ricordare qualcosa, ma ogni scelta comporta un impegno e lui poco prima aveva chiesto a Selin di sposarlo, Eda dunque ricade nello stesso errore e annuncia un finto fidanzamento tra lei e Deniz, non sapendo che lui la ama davvero.