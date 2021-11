Love is in the Air, anticipazioni dall'8 al 13 novembre 2021

Le serie tv turche stanno conquistando i telespettatori d'Italia. Con Love is in the Air seguiamo le vicende d'amore di Eda e Serkan.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda dall'8 al 13 novembre.

Love is in the Air: le anticipazioni della soap turca dall'8 al 13 novembre

Eda e Serkan sono disperati, non riescono a trovare Deniz e così non possono fargli firmare l'annullamento del matrimonio. Scelgono così di mettersi sulle tracce di Deniz di persona, ma il compito non è per nulla semplice. Serkan allora chiede aiuto a Erdem che riesce a soddisfare le richieste dell'architetto.

Aydan incontra dopo anni Kemal, il suo primo amore, che appena scoperto del divorzio con Alptekin torna dalla per rinnovarle il suo interesse e amore. Questo imprevisto ritorno manda in confusione Aydan che si rivolge a Ayfer per avere supporto. Le due donne sono in costante attesa di avere aggiornamenti sulla questione Deniz tanto da offrirsi volontarie per cercare l'uomo, Serkan però rifiuta la richiesta.

Era al momento del "sì" era sicura che fosse solo un falso matrimonio, non che il suo sì avesse una valenza legale, non esistono altri modi per ottenere l'annullamento se non quello di far firmare deniz entro 24 ore.

I drammi sembrano trovare una soluzione quando Erdem comunica a Serkan di aver trovato Deniz.

Dopo che Deniz è riuscito a sfuggire a Eda e Serkan, rubandogli l'auto, Aydan e Ayfer decidono di mettersi sulle tracce dell'uomo senza dire nulla alla coppia. Le due donne lo trovano e gli fanno bere una dose troppo importante di sonnifero.

Kemal, anche se allontanato da Aydan, inizia a lavorare con Eda e Serkan essendo socio maggioritario di Ates. Eda è convinta che Kemal sia un brav’uomo, ma l’architetto è sospettoso. Eda inoltre si sente in debito con l'uomo, in quanto le ha salvato la vita.

Piril ha un incidente ma per forunta resta illesa, Engin viene informato e così va subito in ospedale. È preoccupatissimo e pensa che sia successo qualocsa di grave alla moglie, ma per fortuna sta bene.

Serkan decide di chiedere ad Eva di sposarlo, di nuovo, durante la festa della Art Life, la ragazza non lo sa e decide di invitare anche Kemal. Melo scopre che Selin è incinta e non riesce a mantenere il segreto con Eda e glielo dice prima della festa. Eda ne rimane sconvolta e va da Selin per capire se sia la verità. Selin conferma la notizia e dice ad Eda che il padre è Serkan, ma lei ha intenzione di andarsene.

Durante la festa Bolat fa la proposta a Eda, ma la ragazza si sente costretta a dire di no proprio perché ha scoperto che l'uomo potrebbe diventare padre. Per Bolat è uno shock, lui adesso si ricorda di Eda, la ama, perché lei lo respinge?

Aydan continua a ricevere le attenzioni di Kemal ed è mlto dispiaciuta che Eda abbia detto di “no” a Serkan, in Kemal trova un confidente. Eda è sconsolata, le sue amiche, Melek e Ceren, cercano di risollevarle il morale...