Love Island, al via il nuovo reality show con Giulia De Lellis: tutte le informazioni

A partire da lunedì 17 giugno su Discovery Plus va in onda il dating show per cuori solitari condotto da Giulia De Lellis

Forte del successo internazionale riscosso in ben 17 paesi, da lunedì 7 giugno Love Island arriva anche in Italia. In onda su Discovery Plus e Real Time, il dating show per cuori solitari si configura come un reality show che promette ai single concorrenti di trovare l’anima gemella, ma anche di portarsi a casa un cospicuo premio in gettoni d’oro.

Alla conduzione del programma c'è Giulia De Lellis che, forte della sua esperienza di innamorata grazie a un programma tv come ‘Uomini e Donne’ (lì incontrò il suo storico ex fidanzato Andrea Damante), ha commentato il suo debutto al timone dello show prodotto da Fremantle con grande convinzione: “Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile, ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi”, ha dichiarato l’influencer alla vigilia della messa in onda.

Come funziona Love Island: il format

Ma come funziona ‘Love Island’? Il reality show si svolge in una villa da sogno a Gran Canaria, dove un gruppo di single ha quattro settimane di tempo per trovare la sua anima gemella. Per tutta la durata della trasmissione, le coppie potranno formarsi e sfasciarsi, cambiare o non separarsi mai. Ma come tutti i reality che si rispettino, anche il pubblico televisivo è chiamato a partecipare: gli spettatori, infatti, potranno interagire con i concorrenti attraverso un’app apposita e decidere anche le sorti dei “lovers” che, per restare in gioco, dovranno restare in coppia: quando un partecipante resta single, infatti, viene eliminato. Perciò ogni single partecipante sarà dotato di un telefono cellulare su cui riceverà sms con sfide pensate per testare le sue capacità fisiche e mentali. Il pubblico potrà così far proseguire il gioco ai suoi concorrenti preferiti.