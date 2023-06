Love Mi 2023, il gran finale affidato a Fedez che chiama sul palco gli amici (rimasti)

“Qui, in questo momento, è un via vai di amici. Pochi, ormai, perché me ne sono rimasti pochi”, Fedez introduce così, con un tocco di autoironia, l’ennesimo brano che lo vede insieme a due artisti colleghi, che in questo caso sono Mara Sattei e Tananai con cui canta “La dolce vita”.

Non è ancora l’ultima performance di Love Mi 2023, perché siamo solo a metà del lungo medley del direttore artistico della manifestazione, che ha deciso di finire la maratona musicale di piazza Duomo con una summa delle più riuscite collaborazioni degli ultimi anni. Dopo tante esibizioni di artisti che si sono alternati sul palco è il momento di Fedez che inizia il suo lungo set con “Disco Paradise”, già prevedibile tormentone dell’estate 2023, che intona con Annalisa e Articolo 31, per continuare con “Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti, fino al duetto su “Magnifico” con Francesca Michielin, impreziosito da una coreografia di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2022. Si continua con un brano che l’autore definisce “sempre attuale”, ovvero “Problemi con tutti”, per concludere con il socio ritrovato J Ax e la loro “Senza Pagare”.

Una cavalcata tra tanti successi che, ovviamente fa cantare e ballare tutta piazza Duomo, gremita fino all’impossibile. E fa scatenare sotto palco anche la moglie del direttore artistico, Chiara Ferragni, che accompagna l’esibizione del marito cantando e ballando i suoi brani.

Un finale che precede i dovuti ringraziamenti, all’organizzazione, al comune di Milano, a “Mediaset, che in un momento di grande lutto e difficoltà ha seguito questo evento” e, soprattutto, ai tantissimi che sono arrivati e rimasti per ore sotto al palco ad applaudire i tanti artisti che, invitati da Max Angioni, salgono sul palco per i saluti finali e le foto di rito. Mentre Fedez appare visibilmente soddisfatto per il successo della serata.