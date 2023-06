Love MI 2023, il concerto di Fedez stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Questa sera in tv torna Love MI, in diretta da Piazza Duomo, Milano. In onda oggi, 27 giugno, a partire dalle 19.00 su Italia 1, si tratta della seconda edizione dello show benefico ideato da Fedez, in favore dell’Associazione Andrea Tudisco OdV. Sul palco si avvicendano ben 29 artisti: scopriamo tutti i nomi dei cantanti partecipanti.

Love MI 2023, le anticipazioni

Il progetto "Love MI" è andato per la prima vola in scena lo scorso anno, ideato da Fedez con la collaborazione di J-Ax. In onda oggi, 27 giugno 2023, la seconda edizione tiene innanzitutto fede ai suoi intenti benefici, in favore dell’Associazione Andrea Tudisco OdV, che da ventisei anni agisce in favore del diritto alla salute dei bambini con gravi patologie. Tutti possiamo partecipare alla nobile causa, grazie al numero solidale 45596 (attivo dallo scorso 5 giugno fino al 2 luglio).

Sede del concerto è la celebre Piazza Duomo di Milano, pronta ad accogliere migliaia di persone che potranno assistere all'evento in modo del tutto gratuito. La manifestazione - organizzata da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotta da Vivo Concerti - ha inizio alle 18.00; esattamente un'ora dopo, alle 19.00, parte la diretta su Italia 1. La regia televisiva è curata da Roberto Cenci.

La coppia di conduttori è invece inedita: a introdurre gli artisti troviamo Mariasole Pollio e Max Angioni, ai quali si aggiunge Gabriele Vagnato, in agguato nel backstage a raccogliere gli umori dei cantanti. Questi ultimi sono stati scelti tra gli idoli dei più giovani che, fin dal pomeriggio, scalpitano per cantare i brani dei loro idoli. Non sono affatto escluse sorprese, ospiti non annunciati o duetti inaspettati.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Gli artisti che salgono sul palco oggi, 27 giugno, sono:

Achille Lauro

Andrea Damante

ANNA

Annalisa

Articolo 31/J-Ax

AVA

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

Gemitaiz

gIANMARIA

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

MILES

Rondodasosa

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks

Dove vedere Love MI in tv e in streaming

La rassegna "Love MI" va in onda oggi, martedì 27 giugno, a partire dalle 19.00 su Italia 1. L'evento è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. La serate è trasmessa in simulcast su Radio 105.