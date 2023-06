Love Mi balla con Mare Fuori: Matteo Paolillo e Clara scatenano la piazza

Milano balla e canta a squarciagola “nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta ‘o mare fòri” in occasione della grande kermesse musicale Love Mi. Le distanze si accorciano, le lingue si mescolano, le voci si uniscono, se si tratta di intonare la sigla della serie più amate e seguita dai giovanissimi, un vero e proprio fenomeno che è entrato nei cuori di centinaia di migliaia di spettatori, ma in particolare dei coetanei dei giovani protagonisti della serie.

E quando due di loro salgono sul palco di piazza Duomo, gremita fino all’inverosimile, infiammano il pubblico già alle prime note dei loro brani.

La prima a portare un pezzo musicale della serie Rai ambientata nell’Istituto di Nisida è Clara che, annunciata dai due presentatori di Love Mi 2023 Maria Pollio e Max Angioni, fa cantare e ballare la piazza con “Origami all’alba”.

Non passa nemmeno un’ora che i ragazzi di piazza Duomo possono intonare a squarciagola la ormai popolarissima sigla della loro serie preferita. A interpretarla è ovviamente Matteo Paolillo e bastano poche note per riconoscere l’ormai inconfondibile introduzione del brano “Mare Fuori”. Da lì a unire voci e cuori in quello che ormai è una sorta di piccolo inno generazionale basta qualche secondo.

Un’ulteriore prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, della potenza con cui questa serie, nata come prodotto di nicchia e cresciuta grazie a un travolgente passaparola iniziato soprattutto tra coetanei sia diventato ormai un importante fenomeno mediatico. E Fedez, direttore artistico di Love Mi non poteva lasciarsi sfuggire la possibilità di utilizzare la popolarità della serie e dei suoi protagonisti per contribuire alla lunga notte di musica di piazza Duomo e soprattutto alla raccolta solidale per l’associazione Andrea Tudisco onlus, a cui gli spettatori del grande concerto possono contribuire inviando un sms al numero 45596 da oggi e fino al 2 luglio.