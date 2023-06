A Love Mi il cartellone "Dillo alla mamma dillo all'avvocato": la reazione di Fedez

Era presente anche se non fisicamente e Fedez l'ha notato. Stiamo parlando di Luis Sal. Era inevitabile che qualcuno facesse un riferimento al video, diventato virale, che lo youtuber ed ex amico di Federico ha pubblicato qualche settimana fa in cui dava la sua versione dei fatti e nel quale spiegava perché non è più presente nel podcast Muschio Selvaggio.

In particolare la frase "Dillo alla mamma dillo all'avvocato" è stata tra le più memizzate degli ultimi mesi e non poteva ovviamente mancare un cartellone dedicato al dissing e che riportava proprio questo slogan. Durante la diretta Fedez lo vede, lo legge e senza scomporsi si limita ad affermare: "Grazie del cartello, l’ho visto!".

In moltissimi, come abbiamo già detto, hanno condiviso e ricondiviso quel pezzo di video sui social, ma tra questi moltissimi figura anche Jill Nizzotti, moglie di Grido, fratello di J-Ax. Tra i due rapper adesso scorre di nuovo buon sangue, sono tornati amici e hanno riniziato a fare musica insieme dopo anni di lontananza. La donna ha postato il filmato l'ormai arcinoto per due volte: la prima volta re-postando la storia di una sua amica che l'aveva taggata scrivendo "karma is your checks about to bounce" - strofa del testo della versione remix della canzone "Karma" di Taylor Swift con Ice Spice - e aggiungendo come scritta "avvocatoooo", la seconda volta insieme alla frase "su le mani Papete!".