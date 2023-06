Love Mi, Fred De Palma e Ana Mena aprono con un’anteprima la festa di Piazza Duomo

Migliaia di persone sono arrivate nel catino di piazza Duomo per partecipare alla seconda edizione di Love Mi, la kermesse musicale ideata da Fedez a scopo benefico che oggi regalerà oltre cinque ore di musica e spettacolo al pubblico che può seguire la kermesse anche in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione si propone di raccogliere fondi per le attività della onlus Andrea Tudisco, l’associazione che sostiene i famigliari dei minori ricoverati in tante strutture ospedaliere romane, come il Bambin Gesù, aiutandoli a trovare soluzioni e anche a sostenere le spese di soggiorno durante il ricovero dei piccoli pazienti che necessitano cure in strutture lontane dai loro luoghi di residenza. Il pubblico potrà donare da stasera e mandando un SMS solidale al numero 45596. La raccolta fondi e il numero per ricevere donazioni sarà attivo fino al prossimo 2 luglio.

A guidare la lunga serata dal palco sono quest’anno Mariasole Pollio e Max Angioni, coadiuvati da Vittorio Vagnato.

Ad aprire le danze di Love Mi 2023 è chiamato Fred De Palma che, dopo aver fatto ballare con la sua Extasi, chiama accanto a sè sul palco, una sua ormai abituale partner in crime, Ana Mena. La coppia artistica regala in anteprima a piazza Duomo il nuovo brano, in uscita nei primi giorni di luglio, "Melodia Criminal" e il pubblico si infiamma davanti a una performance ad altissimo tasso di sensualità che mettono in evidenza il grande feeling tra i due artisti. Che si tratti di un intesa da palco è quello che sostengono entrambi anche se, davanti al balletto dei due, la fantasia dei fan è senz'altro volata oltre, tanto che qualcuno si è lanciato a chiedere a gran voce: 'Bacio! Bacio!". A seguire i cori a squarciagola quando i due intonano la loro hit più iconica “Una volta ancora”.

Dopo di loro, si canta e si balla un altro tormentone “Origami all’alba”, canzone che fa parte della colonna sonora della serie dei record “Mare Fuori”. A portarla sul palco e a far ballare Milano ovviamente è Clara, che poi propone anche un altro brano, “Cicatrici”.

Un inizio all’altezza di una lunga serata di canzoni, emozioni e solidarietà.