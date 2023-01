C’è posta per te, Luca Argentero è la sorpresa che riunisce madre e figlia

Luca Argentero è stato, insieme a Charles Leclerc, l’ospite speciale della seconda puntata del people show condotto da Maria De Filippi in onda nella serata del 14 gennaio su Canale 5.

L’attore è stato protagonista di un regalo pensato alla figlia per la madre, dopo un periodo molto difficile e doloroso.

La storia del muro da abbattere tra madre e figlia

E’ la figlia a mandare un invito alla madre tramite i postini di Maria De Filippi perché nello studio di C'è posta per te vuole non solo dirle grazie, ma anche chiederle scusa, perché le due hanno vissuto un’esperienza dolorosa e la figlia sente di non aver dato il giusto sostegno alla madre.

L’esperienza è stata la malattia e poi la morte del padre. In quel momento Rossella, sa di aver lasciato troppo sola la madre a prendersi cura del marito che ora non c’è più. E questo ha creato tra le due donne un muro di incomprensione che Rossella ha provato ad abbattere con l’aiuto di Luca Agentero.

Luca Argentero, aiuta Annamaria e Rossella ad abbattere il muro

Al momento dell’entrata in studio dell’attore Annamaria è esplosa di gioia mentre Argentero la abbracciava e ammetteva di essere molto colpito dalla loro storia, e di comprendere la difficoltà di affrontare certi momenti difficili nella vita.

Ma Luca Argentero è anche portatore di un’altra sorpresa: un piccolo portachiavi a forma di farfalla, pronto per le chiavi della casa di Rossella che riapre così le porte della sua vita alla madre.

E la storia non può che concludersi con la busta che scorre via e un grande abbraccio tra madre e figlia.