"Luca Argentero è una capra a recitare". E il protagonista di ‘Doc’ risponde con classe

In attesa della nuova stagione in programma per l’inizio del 2022, la fortunata serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’ è tornata su Rai1 con le repliche degli episodi che hanno emozionato milioni di italiani. Giovedì 24 giugno, in prima serata, il team di medici che vede protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti è tornato a tenere compagnia a 2.389 milioni di italiani, pari a uno share del 13,7% che, per quanto lontano dal boom del debutto, si assesta come un gran bel risultato, visto il periodo estivo.

Ma benché i dati certifichino ancora il successo della fiction, c’è stato chi ha espresso via social un personale giudizio sulla recitazione del suo protagonista, commento che, nel bene e nel male, è divenuto oggetto di un tweet da parte del destinario.

Luca Argentero commenta i giudizi dei telespettatori

"Argentero è una capra a recitare"; "Che attore fenomenale Luca Argentero": questi i due commenti social messi accanto da Luca Argentero nel tweet lanciato all’indomani della messa in onda della replica del primo episodio di Doc. Giudizi diametralmente opposti quelli dei due telespettatori presi a riferimento, ben esaustivi dei gusti di un pubblico variegato che l’attore ha mostrato di rispettare con grande professionalità: "Punti di vista", infatti, è stata la replica che non dà adito a ulteriori polemiche, semmai a una valanga di complimenti che stanno arrivando per elogiarne il talento e pure la classe della sua osservazione.