Luca Argentero svela il dietro le quinte di Doc 3: il video sui social

C'è grande attesa per la terza stagione di Doc - Nelle tue mani e l'ultimo video pubblicato da Luca Argentero ne è conferma. L'attore che interpreta Andrea Fanti nella serie televisiva di Rai1 ha voluto condividere con i suoi oltre 2 milioni di follower un video girato nel backstage durante le riprese iniziate da qualche settimana. Da Matilde Gioli a Marco Rossetti, da Pierplaolo Spollon a Elisa Di Eusanio, diversi sono i protagonisti noti al pubblico per i loro ruoli nella fiction, mostrati nelle pause tra un ciak e l'altro tra gli ambienti del Policlinico Ambrosiano di Milano.

Al momento non è stata ufficializzata la data precisa della messa in onda della nuova attesissima stagione di Doc: "A maggio iniziamo a girare e poi andrà in onda con la stagione invernale, quindi a gennaio 2024" aveva solo anticipato Argentero qualche mese fa. E adesso i fan della serie, arrivati a sfondare la soglia dei sei milioni di telespettatori nelle precedenti stagioni, si dicono impazienti di scoprire il prosieguo di una storia ancora top secret per ciò che riguarda la trama.

Di seguito il video pubblicato da Luca Argentero

"Doc – Nelle tue mani" arriva in America

A dimostrazione del successo straordinario di Doc è arrivato anche l'interesse dimostrato oltreoceano per il prodotto da realizzare nella sua versione americana. I diritti sono stati acquistati dalla Fox e, inizialmente, si era pensato a un attore come Matthew McConaughey che potesse impersonare il dottor Fanti, alter ego americano di Luca Argentero. Ora però la produzione americana starebbe pensando di rendere protagonista una dottoressa, di cui ancora non è stato individuato il nome.