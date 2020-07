'Doc – Nelle tue mani', riprese finite: Luca Argentero annuncia le nuove puntate

Fine delle riprese per "Doc – Nelle tue mani", la fiction Rai campione di ascolti che tornerà presto quindi con nuove puntate. Il protagonista Luca Argentero ha pubblicato su Instagram una fotografia che lo vede sorridente con il ciak in mano, per dare l'annuncio ai fan.

"Missione compiuta!!! Abbiamo finito di girare le nuove puntate… Le vedrete in autunno… sono pazzesche… come la squadra che le ha realizzate", è il messaggio di Luca Argentero, che in poche ore ha collezionato migliaia di cuori e centinaia di messaggi. "Non vedo l'ora" è il commento più ricorrente da parte dei fan, che aspettano con ansia di rivedere Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti.

Le riprese erano ripartite qualche settimana fa, dopo la pausa forzata imposta dal lockdown per il coronavirus. Le prime puntate erano andate in onda tra marzo e aprile (l'ultima ha fatto registrare ben 8.917.000 spettatori, pari a uno share del 29,59%), poi lo stop. In autunno saranno trasmesse le rimanenti.

La fiction è ispirata al libro "Meno dodici" (Mondadori) e alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, ex primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi, che ha perso 12 anni di memoria in seguito a un grave incidente stradale, tornato poi in corsia.

Nella fiction, Andrea Fanti resta vittima di un'aggressione. A causa di un trauma cerebrale Fanti ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrova a essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Privato di molti dei suoi ricordi, Fanti si ritrova a dover fare i conti con un mondo ora per lui sconosciuto dopo che tutti (famigli, figli, amici, colleghi) sono diventati all'improvviso degli estranei. Da primario, Fanti si ritrova ad essere sul lavoro ormai meno di uno specializzando ma l'ospedale diventa l’unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresentando il luogo della rinascita che gli offre la possibilità di diventare un medico e un uomo molto diverso da quello che era prima dell'incidente.