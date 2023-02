Verissimo, Luca Laurenti scoppia in lacrime per Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin si commuove

La puntata speciale di Verissimo interamente dedicata a Maurizio Costanzo sarà quella di domani, domenica 26 febbraio 2023. Ma anche oggi Silvia Toffanin e tutta la squadra del programma di Canale 5 hanno voluto rendere omaggio al grande giornalista e conduttore, scomparso ieri all'età di 84 anni.

L'esordio dell'appuntamento di oggi è partito con il sottofondo del brano "Se telefonando", scritto proprio da Costanzo e cantato da Mina. "Il mio abbraccio più grande va a Maria, ai suoi figli, ai collaboratori che hanno avuto piacere di conoscerlo e imparare tanto da lui" ha detto Toffanin dopo aver mandato in onda una clip ricordo di Costanzo. In studio con lei Rita Pavone, molto legata a Maurizio, ricordato per la grande professionalità e amicizia. In collegamento video, Luca Laurenti, distrutto dal dolore per una perdita che ha faticato a raccontare. Con lui il musicista ha lavorato per nove anni durante Buona Domenica.

"Per me parlare al passato è difficile" ha detto il cantante con la voce rotta dal pianto e scusandosi per non riuscire a smettere: "Mi spiace piangere davanti a tutti. Lo so che è difficile vedere così un uomo come me che fa tv da 36 anni che trasforma i sorrisi in lacrime. Ma i sorrisi in video sono le lacrime nei nostri cuori. Maurizio per me era come un padre, non ci si abitua alla perdita delle persone". Di Costanzo, poi, Laurenti ha voluto ricordare soprattutto la tenerezza dei piccoli gesti, la sua semplicità. E poi ha condiviso l'emozione di averlo sognato la scorsa notte: "Ero andato a onorare il suo corpo e lui mi ha aperto gli occhi. Gli ho chiesto di alzarsi, lui si è vestito e io gli ho detto "quando penso alla forza penso a te".

Spazio poi a Enrica Bonaccorti che ha mandato un videomessaggio per tracciare il suo ricordo di Costanzo. Tanta la commozione, trattenuta a stenti da Silvia Toffanin evidentemente segnata da un momento tanto doloroso.

(Di seguito, Luca Laurenti si emoziona ricordando l'amicizia e gli anni di lavoro insieme a Maurizio Costanzo)