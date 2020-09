Da tronista a inviato per Rai 1, Luca Onestini: “La realtà supera la fantasia”

L’ex tronista di “Uomini e Donne” Luca Onestini è nella squadra del nuovo programma di Rai 1 “C’è tempo per”, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Dall’11 settembre infatti Onestini ricopre il ruolo di inviato del programma, comparendo in un collegamento in esterna con lo studio.

“Se tre anni fa mi avessero detto che avrei incominciato a lavorare per Rai 1, mi sarei messo a ridere… Oggi invece eccoci qui. La realtà supera la fantasia. Grazie a tutti voi. Stiamo crescendo insieme e non c’è cosa più bella”, ha scritto su Instagram Luca Onestini, pubblicando una foto del dietro le quinte del suo collegamento, con vicino la telecamera con il logo della Rai e accompagnando il tutto con l’hashtag #newadventure, raccogliendo migliaia di commenti e in bocca al lupo per questa sua nuova avventura.

Luca Onestini inviato di Rai 1 a "C'è tempo per": l'esordio convince gli spettatori

L’account Instagram di “C’è tempo per” ha condiviso le foto del collegamento di Onestini dando “un caloroso benvenuto al nostro nuovo super inviato”.

A giudicare dai commenti, l’esordio di Luca Onestini sembra aver convinto i più. “Finalmente un volto nuovo in Rai, ma soprattutto persona valida e carismatica”; “Grande Luca. Ragazzo in gambissima, bello, simpatico, solare, allegro e molto preparato”, “Bravura. Bellezza. Freschezza. Benvenuto su Rai 1 Luca, questo applauso è per te. Bravo”, sono alcuni dei commenti al post.

Un bel salto per Onestini, che dopo “Uomini e donne” e l’edizione 2018 del “Grande Fratello Vip” (dove ha conosciuto l’attuale compagna Ivana Mrazova) ha all’attivo anche un’esperienza da conduttore radionofonico insieme a Raffaello Tonon su RTL 102.5