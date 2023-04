Luce dei tuoi occhi 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, 12 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione della fiction "Luce dei tuoi occhi". Interpretate da Anna Valle e Giuseppe Zeno, il primo episodio della serie vede la protagonista Emma Conti impegnata con le Audizioni dell'Accademia. A risaltare sono due giovani promesse della danza; ma presto Emma riceve una proposta sorprendente e impegnativa.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni del 12 aprile 2023

La prima stagione della fiction "Luce dei tuoi occhi" narra le vicende di Emma Conti, una rinomata étoile che, dopo aver perso sua figlia Alice, da Vicenza si è trasferita a New York. Un giorno qualcuno le comunica, attraverso una lettera anonoma, che la figlia in realtà è viva e che studia danza proprio a Vicenza. Emma torna dunque nella sua città natale, dove insegna danza e al contempo si mette alla ricerca di Alice, con l'aiuto di un professore di liceo di nome Enrico. La donna fa così una scoperta: suo fratello l'ha rapita alla nascita e venduta ad una coppia. La terza e ultima puntata stagionale ci mostrava Emma che, osservando una ballerina francese, riconosceva la figlia perduta. Ma si sbagliava.

In partenza oggi, la seconda stagione della serie comincia con una Emma delusa per non essere ancora riuscita a ritrovare la figlia Alice. A consolarla c'è per fortuna Enrico: il loro rapporto matura di giorno in giorno ed è ormai molto robusto. Il personaggio interpretato da Anna Valle deve concentrarsi adesso sul proprio lavoro di insegnante di danza: per l'Accademia arriva il momento delle audizioni ed Emma viene colpita in particolar modo da due ragazze, Vicky e Diana. Le due hanno stili e presenze diverse, ma sembrano entrambe delle promesse della danza. La Conti ha un colloquio con la madre di Diana, che le confessa di essere molto malata, pregandola di occuparsi in futuro della figlia. Emma non può che essere profondamente colpita da questa impegnativa richiesta.

Nel cast della seconda stagione di "Luce dei tuoi occhi" ritroviamo Anna Valle nei panni della protagonista Emma Conti. L'attrice è affiancata da Giuseppe Zeno, che interpreta Enrico Leoni. Tra gli altri attori, rivediamo Bernardo Casertano, Maria Rosaria Russo, Luca Bastianello, Paola Pitagora e Francesca Beggio. Sono diversi, comunque i nuovi personaggi: entrano nel cast gli attori Irene Paloma Jona, Francesca Cavallin, Christian Roberto, Simone Secce, Filippo Contri e Greta Malegno.

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in tv e in streaming

La prima puntata di "Luce dei tuoi occhi 2" va in onda su Canale 5 mercoledì 12 aprile 2023 a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction con Anna Valle sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in versione streaming che on demand.