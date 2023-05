Luce dei tuoi occhi 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

La nuova puntata della fiction “Luce dei tuoi occhi” va in onda questa sera, 3 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. La giovane Diana comincia a fidarsi di Emma e le racconta, pian piano, importanti segreti inerenti al suo passato. Ma per la protagonista le preoccupazioni non finiscono qui. Scopriamo i punti salienti dell'episodio odierno della serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni del 3 maggio 2023

Dopo la puntata della scorsa settimana, eccezionalmente in onda di martedì, la seconda stagione di "Luce dei tuoi occhi" riprende l'abituale collocazione del mercoledì e va in onda oggi, 3 maggio, con il quarto appuntamento dell'anno. Un ciclo di puntate partite in modo sorprendente con la scoperta di una talentuosa ballerina, Diana, che ha presto rivelato la sua identità: si tratta di Alice, la figlia che Emma cercava da una vita, cresciuta da una donna di nome Petra.

Dopo essere stata scagionata per l'omicidio di Vicky, nel nuovo episodio di "Luce dei tuoi occhi" Diana torna a casa, dove trova una lettera che Petra le aveva scritto tempo fa: il contenuto fa infuriare la ragazza che, in cerca di ascolto, si confida con Emma. Tra le due ha inizio un intenso confronto: la giovane racconta pian piano importanti episodi inerenti al suo passato, parlando di una certa Regina, un'amica preziosa che adesso non c'è più e che Diana ricollega agli scacchi.

Emma, intanto, deve tenere d'occhio anche Petra, che sembra sempre più una presenza molesta per Enrico: l'étoile è convinta che la donna si stia approfittando della generosità dell'uomo. Ma per la protagonista le difficoltà non si esauriscono qui: scopre infatti che sua madre Paola è ancora in contatto con il fratello Roberto, e gli permette di avere un permesso premio. E mentre Roberto, libero, fa un incontro molto importante, Emma deve trovare risposte nel proprio passato rimosso e, al contempo, occuparsi in modo premuroso di Diana, che ha adesso, più che mai, bisogno di lei.

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in tv e in streaming

La quarta puntata di "Luce dei tuoi occhi 2" va in onda su Canale 5 mercoledì 3 maggio 2023 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre disponibili per la visione sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.