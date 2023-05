Luce dei tuoi occhi 2, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

In onda oggi, mercoledì 10 maggio 2023, dalle 21.20 su Canale 5, “Luce dei tuoi occhi” giunge alla penultima puntata. Emma Conti è alla ricerca della verità inerente a sua figlia, ma Roberto, l'uomo che potrebbe toglierle ogni dubbio, ha un incidente e finisce in coma. Leggiamo cosa accade, nel dettaglio, nel nuovo episodio della serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni del 3 maggio 2023

Replicando la struttura della prima stagione, anche "Luce dei tuoi occhi 2" è composta da sei puntate, trasmesse nel corso di altrettante prime serate di Canale 5. La puntata in onda oggi, 10 maggio, è la penultima stagionale e riprende il filo del discorso rispetto a quella della scorsa settimana. Emma Conti è emotivamente impegnata su più fronti: il rapporto con Diana si è finalmente fatto più stretto e la donna sa che la giovane ha bisogno del suo aiuto. Al contempo l'étoile è mentalmente occupata anche con il ritorno in scena del fratello Roberto, l'uomo che anni prima provocò la scomparsa di Alice, la figlia di Emma, che abbiamo scoperto essere Diana.

Nell'episodio di questa sera i dubbi vengono scacciati via: Roberto è ancora in contatto con Petra Novak, la donna alla quale affidò la piccola Alice. Emma vuole vederci chiaro e comincia a indagare: cosa si nasconde dietro al rapporto tra il fratello e la Novak? I suoi piani vengono però bruscamente frenati quando Roberto ha un grave incidente, che addirittura potrebbe costargli la vita.

Emma Conti è così in forte crisi: è molto preoccupata per il fratello finito in coma, ma è anche consapevole che la verità rischia a questo punto di essere sepolta per sempre. Non sapendo cosa fare, si arma di coraggio e pazienza e si reca dalla Novak, nonostante le due si sopportino ben poco; prova dunque ad avere un confronto diretto con la donna, ma in quel momento irrompe Armando, che la caccia via.

Petra Novak sarà poi costretta a lasciare Vicenza insieme a Diana, consapevole che l'eventuale risveglio di Roberto potrebbe metterla in seri guai. L'uomo si risveglia effettivamente dal coma, ma sembra avere problemi di memoria e non ricorda più nulla.

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in tv e in streaming

La quinta puntata di "Luce dei tuoi occhi 2" va in onda su Canale 5 mercoledì 10 maggio 2023 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.