Luce dei tuoi occhi 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

La seconda puntata di “Luce dei tuoi occhi 2” va in onda oggi, 19 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. La narrazione riprende dall’incredibile scoperta di Diana, che capisce di essere in realtà Alice, la figlia che Emma cercava da tanto tempo. La ragazza è furiosa tanto con la madre naturale che con quella adottiva.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni del 19 aprile 2023

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata della seconda stagione di “Luce dei tuoi” occhi ha proposto ai telespettatori un grande colpo di scena. Le audizioni all’Accademia hanno fatto conoscere a Emma due ragazze dal grande talento, Vicky e Diana. La madre di quest’ultima ha comunicato alla Conti di essere malata, proponendole di prendersi cura di sua figlia. Quando Valentina apre davanti a Diana il file del test del DNA della ragazza, quest'ultima viene a sapere di essere Alice, la figlia che Emma cercava da tempo. La giovane affronta così a viso aperto sia la madre naturale che Petra.

Nella seconda puntata, in onda oggi, Diana è ancora sotto shock e inizia ad assumere delle droghe. I risultati saranno pericolosi e la ragazza ha un malore. Emma ed Enrico riescono a salvarla in tempo e la giovane viene portata in ospedale; non cambia però idea né su Emma né su Petra, che non riesce proprio a perdonare, anche se si rimette poi in sesto e torna in Accademia per riprendere gli studi di danza.

La scuola continua però ad essere scenario di forti tensioni: la presenza di Diana provoca il fastidio di Vicky, che attacca la rivale, sostenendo di essere a conoscenza di un segreto che presto rivelerà ad Emma. Diana vuole fermare a tutti i costi l’impeto di Vicky fino a che, quest’ultima, senza apparenti motivi né spiegazioni parte per Barcellona. Con altrettanta sorpresa generale, qualcuno vuole fare del male a Petra, che sembra adesso in serio pericolo.

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in tv e in streaming

La seconda puntata stagionale di "Luce dei tuoi occhi " va in onda su Canale 5 mercoledì 19 aprile 2023 a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili – in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.