Luce dei tuoi occhi 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 17 maggio 2023, a partire dalle 21.20, Canale 5 trasmette l'ultima puntata della seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”. Un vortice di rivelazioni provenienti dal passato mettono tutti i personaggi di fronte a difficoltà più o mno serie. Emma Conti fa una scoperta sulla giovane Diana e viene adesso messa in discussione la vera identità della giovane.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni del 17 maggio 2023

La seconda stagione di "Luce dei tuoi occhi" ha aperto la narrazione con l'entrata in scena della talentuosa e giovane ballerina Diana, figlia di una certa Petra Novak. In breve tempo è stata rivelata la vera identità della giovane: si tratta infatti di Alice, la figlia che Emma ha cercato per l'intera prima stagione della serie.

La scorsa settimana abbiamo scoperto che tra la Novak e Roberto, fratello dell'étoile, c'è un legame tutto da decifrare. Stabilito un appuntamento, i due non sono riusciti ad incontrarsi a causa di un incidente in cui è stato coinvolto Roberto, momentaneamente in stato d'incoscienza.

Uscito dal coma, Roberto dice di non ricordare più nulla. Petra successivamente cede e dichiara che sia lei che il fratello sono stati tra i responsabili di un traffico di bambini. Ma adesso Emma è convinta che la Novak stia nascondendo ancora qualcosa e vuole a tutti i costi andare a fondo in questa faccenda.

Un giorno un uomo misterioso fa visita a Petra, finita nel frattempo in prigione, e la minaccia: o segue le istruzioni da lui indicate oppure Diana sarà uccisa. Nelle sue indagini la Conti scopre una verità inaspettata sul conto della ragazza. Luca, intanto, viene a conoscenza di alcuni particolari inerenti al misterioso giocatore di scacchi England: le rivelazioni mettono Diana di fronte a episodi del passato che sembravano ormai rimossi. Emma deve a tutti i costi aiutare la ragazza, servendosi se possibile dell'aiuto di Enrico.

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in tv e in streaming

La sesta e ultima puntata di "Luce dei tuoi occhi 2" va in onda su Canale 5 mercoledì 17 maggio 2023 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.