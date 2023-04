Luce dei tuoi occhi 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

A causa della partita di Coppa Italia Inter-Juventus di domani, la terza puntata di “Luce dei tuoi occhi 2” va eccezionalmente in in onda di martedì, oggi, 25 aprile 2023 a partire dalle 21.20 su Canale 5. Diana (Irene Paloma Jona) vive dei momenti di forte crisi ed è accusata di aver commesso un omicidio. Emma (Anna Valle) non riesce però a stringere un'alleanza con Petra (Francesca Cavallin), la donna che ha cresciuto la giovane.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni del 25 aprile 2023

Nella scorsa puntata della fiction di Canale 5 "Luce dei tuoi occhi" le vicende legate al dualismo tra le giovani ballerine Diana e Vicky avevano preso una brutta piega. La notizia della sua vera identità ha gettato Diana in uno stato critico, al punto che un suo attacco di panico ha spinto Emma a non darle il ruolo principale del cigno.

All'inizio della terza puntata della serie, in onda martedì 25 aprile, Emma finisce in un luogo dove, molto probabilmente, è stato commesso un delitto. Lo scenario non è tra i più rassicuranti, ma la Conti è sconcertata quando sul posto trova un braccialetto appartenente a Diana. Miranda, la figlia di Enrico, recupera e legge un bigliettino e a causa di un malinteso pensa che Diana sia colpevole di quell'omicidio: la affronta dunque apertamente, provocando un brutto litigio.

Le cose per Diana si mettono molto male: la polizia comincia ad indagare in modo incessante su di lei perché sospettata di avere a che fare in prima persona con il delitto. La giovane riceve così le dovute attenzioni da parte delle sue due madri, Emma Conti e Petra Novak: l'intento comune è quello di proteggere Diana, ma i punti di vista delle due si rivelano fin troppo distanti e la tensione si fa sempre più tangibile. Dietro questo clima si nascondono i sentimenti che Petra prova nei confronti di Enrico Leoni. Il periodo complicato di Emma comincia a protrarsi troppo a lungo, in modo da inficiare sulle sue allieve. In Accademia le ragazze vivono momenti di smarrimento, ma la Conti deve adesso riprendere la situazione in mano e ricompattare il gruppo.

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in tv e in streaming

La terza puntata stagionale di "Luce dei tuoi occhi " va in onda su Canale 5 martedì 25 aprile 2023 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.