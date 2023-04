Luce dei tuoi occhi 2, il cast completo: vecchi e nuovi personaggi

Tanti i personaggi, vecchi e nuovi, che si muovono nel cast di Luce dei tuoi occhi, la serie tv che torna in prima serata mercoledì 12 aprile su Canale 5. La seconda stagione del thriller melò prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, parte dalla prospettiva del futuro luminoso di Emma Conti che, proprio quando sta per voltare pagina, è chiamata di nuovo a fare i conti con un passato che torna a cercarla. Di seguito i volti principali di questa nuova stagione, da Anna Valle ad Alessandro Fontana.

Emma Conti (Anna Valle)

Ex étoile e coreografa. Intelligente, sensibile e creativa. Una donna di cultura internazionale, carismatica e sicura di sé, ma con una ferita profonda: la perdita della sua bambina alla nascita. Dopo aver scoperto che la sua Alice non era morta e averla cercata invano, Emma prova a voltare pagina, vivendo dell'amore di Enrico e delle sue ballerine, a cui se ne aggiungeranno altre e altri. Non è facile, però, dimenticare Alice e pensare che, da qualche parte, quella ragazza stia vivendo senza sapere di essere la figlia di Emma. Soprattutto se il passato ritorna prepotentemente e ha il volto di una donna, Petra Novak.

Enrico Leoni (Giuseppe Zeno)

Professore al Liceo Scientifico frequentato dalle ballerine. Intellettuale fuori dagli schemi, un po' genio, un po' ribelle. Con la motocicletta, la giacca di pelle e la barba incolta sa appassionare anche gli studenti meno bravi e cattura gli sguardi delle studentesse. Ha abbandonato la carriera di ricercatore quando sua moglie è morta. Ha ritrovato l'amore grazie a Emma, con la quale vuole creare una vera e propria famiglia, che comprende Miranda, ovviamente, ma anche Valentina, Luca e, in fondo, tutte le “ballerine di Emma”. Tutto sembra andare per il verso giusto, se l'arrivo di Petra Novak non riaprisse ferite ancora aperte, anche in Enrico.

Petra Novak (Francesca Cavallin)

Donna guerriera, affascinante e ricchissima, con un segreto da custodire gelosamente. Un imprevisto, che non aveva messo in conto, sta rischiando di far crollare il suo impero economico ed emotivo. Quando arriva a Vicenza, Petra è una leonessa ferita, il suo sguardo altero lascia trapelare un dolore profondo che Enrico è l’unico a cogliere e dal quale resta affascinato. Petra ama soltanto una persona più della propria vita: sua figlia Diana, che ha cresciuto da sola e con la quale ha un rapporto simbiotico e viscerale. Per salvare Diana dai propri nemici Petra sarà costretta a spezzare, con disperazione, tale legame.

Diana Novak (Irene Paloma Jona)

La madre l’ha chiamata Diana non a caso. Diana è la dea della caccia, è un’amazzone che deve saper difendersi in qualsiasi situazione e alla quale lei ha fornito ogni arma possibile. Diana è una ballerina spregiudicata e piena di talento, è una ragazza cosmopolita, che ha vissuto in tutte le capitali del mondo, e appartiene a una ristrettissima élite internazionale dalla quale si sente, però, soffocare. Nonostante abbia avuto tutto, Diana è più fragile di quello che appare, perché è segnata da una profonda perdita e un grande senso di colpa che si porta dietro fin dall’infanzia. Senso di colpa che tenta di superare con un atteggiamento ribelle, provocatorio, spregiudicato e ai limiti della legge. Quello che piace a Valentina e che le farà diventare amiche.

Davide Fabbris (Bernardo Casertano)

Ex di Emma, con la quale ha vissuto una profonda storia d'amore, spezzata dalla perdita della loro bambina. Assessore alla cultura di Vicenza, ha un bambino, Matteo, con la nuova compagna, Luisa, poliziotta e madre di Anita. Un uomo generoso e passionale, sembra ormai aver chiarito tutto con Emma, ma il passato sta per riaffacciarsi nella sua vita. Non si fida di Petra Novak e questo lo spingerà a indagare sulla vita di quella donna, trovando complicità in Enrico.

Roberto Conti (Luca Bastianello)

Fratello di Emma, ex amministratore dell’accademia ed ex marito di Azzurra, padre della piccola Cecilia. Sembrava tanto serio, posato, sempre controllato, ma è finito in carcere per il traffico dei neonati, motivo per cui il rapporto un tempo affettuoso con la sorella ha subito una frattura insanabile. Solo la madre, Paola, prova a mantenere un rapporto con lui: va a trovarlo in carcere e cerca di aiutarlo quando lui le chiede di parlare con l'avvocato per ottenere una libera uscita. Rivederlo sconvolgerà Emma e porterà a galla altri segreti.

Paola Conti (Paola Pitagora)

Ex étoile e maestra di danza. Elegante, impostata, severa. Una donna d'altri tempi che può sembrare fredda e altera, ma che ama profondamente sua figlia Emma e anche suo figlio Roberto, nonostante la dolorosa scoperta del suo coinvolgimento nel traffico di bambini. Cerca di sostenere il figlio anche se Roberto è ancora in carcere, e lo fa di nascosto da Emma che, quando lo scopre, discute ferocemente con la madre.

Luisa Guerra (Maria Rosaria Russo)

Vicecommissario di polizia, compagna di Davide. Dopo aver superato la gelosia dettata dal ritorno di Emma a Vicenza, è riuscita a vivere felicemente il rapporto con Davide, Anita e il loro piccolo Matteo. Anche questa volta, avrà un ruolo determinante nelle indagini legate alla sparizione di una ballerina, Vicky, da poco selezionata per ampliare il gruppo di Emma.

Jacopo Bellini (Filippo Contri)

Nuovo preparatore atletico dell’Accademia, gestisce la palestra appena ristrutturata. Occhi azzurri e addominali scolpiti, attira l'attenzione di Valentina, ma condivide un segreto con Vicky, una delle new entry della compagnia. Ha un figlio piccolo che riesce a vedere davvero poco, motivo per cui si sforza di mettere la testa a posto per evitare di perderlo definitivamente.

LA COMPAGNIA DI DANZA

Valentina Costa (Elisa Visari)

Jeans strappati, occhi da gatta. Sensuale e provocatoria, è la leader naturale del gruppo e, quando serve, la cattiva maestra. Balla per diventare ricca e famosa e svoltare la sua vita. È la prima ad accogliere col sorriso la nuova arrivata Diana, facendo ingelosire la sua migliore amica Miranda.

Anita Guerra (Sabrina Martina)

Una brava ragazza senza grilli per la testa. Figlia di Luisa, è meticolosa, educata, organizzata, sempre pronta a dare una mano alle amiche. Nel gruppo era quella che trovava in ogni momento la parola giusta e si sforzava di sedare i bisticci, ma, da quando ha perso la testa per il nuovo arrivato Andrea, è lei ad alimentarli. Vuole bene a Davide, compagno di sua madre, come a un padre.

Miranda Leoni (Gea dall’Orto)

Figlia di Enrico. Miranda è passionale, sognatrice e apparentemente molto sicura di sé. Sogna di diventare famosa, viaggiare, fare mille esperienze, ma l’amore non dichiarato per Luca rischia di tarparle le ali. Dietro al sorriso sbarazzino, però, si nasconde il dolore profondo per la perdita della madre, cui era legatissima. Il fantasma di quel lutto pervade anche il rapporto fra lei e suo padre, e le novità che sconvolgono Emma certo non aiutano la nuova famiglia.

Martina Fontana (Linda Pani)

È una ragazza abituata fin da piccola ad avere tutte le porte aperte e a guardare gli altri dall'alto in basso, ma dopo aver scoperto di essere stata adottata ha rivelato la sua fragilità e il suo bisogno di essere amata. È molto legata alla sua famiglia, ma l’idea di incontrare sua madre biologica ha fatto breccia dentro di lei.

Alessia Lovato (Stella Maya Epifani)

L’unica del gruppo che sicuramente non poteva essere la bambina che Emma stava cercando: originaria del Sudamerica, è stata adottata quando aveva già due anni da una famiglia molto ricca. Sempre solare, è una cosa sola col suo telefono e i social, e quando non balla riprende i compagni di danza durante prove e momenti speciali.

Vicky De Angelis (Greta Malengo)

È una ragazza che viene dal basso che fa carte false per essere ammessa nella compagnia. Ambiziosissima, all’audizione porta una coreografia di Emma Conti, il suo idolo. È disposta a tutto pur di essere la prima ballerina, persino a indagare sul passato delle sue compagne per individuare i loro punti deboli. Ha un rapporto “proibito” con Jacopo, il preparatore atletico. Dietro a tanta determinazione, però, si cela un’anima fragile.

Andrea Bisceglie (Simone Secce)

È un ragazzo molto riservato che con la danza riesce a esprimersi meglio che a parole, forse perché queste ultime, per bocca dei bulli, in passato lo hanno tanto ferito. La sua bellezza e la sua sensibilità fanno breccia nel cuore di Anita. La relazione tra i due, però, è messa in crisi da un segreto che Andrea non condivide neanche con il fratello Maurizio.

Maurizio Bisceglie (Christian Roberto)

È il “simpaticone” della compagnia, quello che interviene sempre quando è il momento di sdrammatizzare o fare festa. Divertente ed esplosivo, sono tre anni che frequenta le scuole di danza insieme a suo fratello Andrea. Ha iniziato a ballare per difendere il fratello dagli attacchi dei bulli, ma presto si è accorto che la sua è una vera vocazione.

I RAGAZZI

Luca Costa (Riccardo De Rinaldis)

Fratello di Valentina. Un ragazzo fuori dagli schemi. Un anticonformista che però nella vita si è preso la responsabilità di fare da tutore alla sorella per portarla via dalla casa-famiglia dove viveva. Questo lo ha fatto crescere in fretta. È molto legato a Enrico, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Ha sempre visto Miranda soltanto come un’amica e, quando perde la testa per Diana, deve trovare il modo più indolore per dirglielo. Di giorno lavora al bar, di notte compone musica elettronica e basi hip hop.

Alessandro Fontana (Matteo Pagani)

Fratello di Martina, figlio di Aurelio e Barbara. Bello, muscoloso, sportivo, ricco. Un principe azzurro figlio di papà senza pensieri, che preferisce gli addominali al cervello. Fidanzato con Valentina, finisce per perderla a causa del suo carattere possessivo e geloso.