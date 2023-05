Luce dei tuoi occhi 2, quante puntate sono e quando finisce

Dopo il successo della prima stagione, la fiction di Canale 5 "Luce dei tuoi occhi" è partita mercoledì 12 aprile in prima serata. Interpretata da un cast ancora capeggiato da Anna Valle, affiancata da Giuseppe Zeno, la seconda stagione della serie garantisce molti colpi di scena. Leggiamo in che modo è strutturato il calendario della serie e quando andrà in onda l'ultimo episodio.

Quante puntate sono e quando finisce "Luce dei tuoi occhi 2"

La prima stagione della fiction "Luce dei tuoi occhi" segue le vicende di Emma Conti, stimata étoile che, dopo aver perso sua figlia Alice, da Vicenza si è trasferita a New York. Quando una lettera anonima le comunica che la figlia è viva, la protagonista torna a Vicenza, dove comincia a insegnare danza e a cercare la ragazza, aiutata da un professore di nome Enrico. L'inizio della seconda stagione offre un colpo di scena: una talentuosa allieva di nome Diana sarebbe in realtà proprio Alice. Come andrà a finire?

"Luce dei tuoi occhi" è una produzione Banijay Studios Italy in collaborazione con RTI. Il cast della seconda stagione di "Luce dei tuoi occhi" conferma i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso della prima annata, ma vanta anche diverse novità. Innanzitutto ritroviamo Anna Valle nel ruolo della protagonista Emma Conti, affiancata ancora una volta da Giuseppe Zeno, che veste i panni di Enrico Leoni. Tra gli altri attori, ritroviamo Bernardo Casertano, Maria Rosaria Russo, Luca Bastianello, Paola Pitagora e Francesca Beggio. Le new entry sono invece: Irene Paloma Jona, Francesca Cavallin, Christian Roberto, Simone Secce, Filippo Contri e Greta Malegno.

Ma da quante puntate è formata la seconda stagione della serie con Anna Valle, e quando finisce? Le puntate sono in totale sei, trasmesse da Canale 5 nel corso di altrettante prime serate. Il calendario della fiction si compone così:

Prima puntata: Mercoledì 12 aprile



Seconda puntata: Mercoledì 19 aprile



Terza puntata: Mercoledì 26 aprile



Quarta puntata: Mercoledì 3 maggio



Quinta puntata: Mercoledì 10 maggio



Sesta puntata: Mercoledì 17 maggio